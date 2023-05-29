Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Aytar'ın ortağı olduğu şirket tarafından, Kuşadası'ndan Avrupa'ya işçi gönderildi. Sözleşmeli olarak gönderilen işçiler ilk olarak Almanya'da 2021 yılında yapımına başlanan bir sigorta binasının yapımında, ardından Avrupa'nın en büyük hastanesinin inşaatında çalışmaya başladı. Projeler, diğer Avrupa ülkelerinde de devam edecek.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Aytar'ın ortağı olduğu şirket tarafından, Kuşadası'ndan Avrupa'ya işçi gönderildi.

Sözleşmeli olarak gönderilen işçiler ilk olarak Almanya'da 2021 yılında yapımına başlanan bir sigorta binasının yapımında, ardından Avrupa'nın en büyük hastanesinin inşaatında çalışmaya başladı. Projeler, diğer Avrupa ülkelerinde de devam edecek.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Aytar, Ortağı Murat Demir, Proje Sorumlusu Zümrüt Sakar ve İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi Müdürü Adnan Gönençer Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Kuşadası Ticaret Odası üyesi firmanın bölgede gösterdiği bu başarıdan dolayı kendilerini kutlayarak, Kuşadası'na büyük bir gurur yaşattıklarını ifade etti. - AYDIN