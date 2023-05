Kuşadası'nda 'Rich May' cinsi şeftalinin hasadına başlandı Avrupa ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde 'Rich May' cinsi şeftalinin hasadına başlandı. Parlak kırmızı rengi, iriliği ve aromasıyla dikkat çeken Rich May şeftalisi, Avrupa ülkeleriyle Rusya'ya ihraç ediliyor. Şeftali üreticileri, sabahın erken saatlerinde yetiştiği ağaçlardan özenle topluyor. Hasat zamanından iki hafta sonra bile dalında sert bir halde kalabilen Rich May cinsi şeftalinin, bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda üretimi yapılıyor. Bu yıl rekolte beklenen şeftalinin lezzetiyle ön plana çıkması bekleniyor.