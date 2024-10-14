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Kuşadası'na Kruvaziyer Gemileri Akın Ediyor

Kuşadası'na Kruvaziyer Gemileri Akın Ediyor
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Ekim ayında da devam eden kruvaziyer gemi hareketliliği ile Kuşadası, binlerce turisti ağırlarken, esnaf ekonomisinde canlanma yaşanıyor. Dört gemi ile 11 bin 596 yolcu ilçeye geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Egeport limanında kruvaziyer gemi hareketliliği Ekim ayında da devam ederken, binlerce turistin geldiği ilçede tarihi günler yaşanıyor.

Kruvaziyer turizminin başkenti olan Kuşadası'na yüzen oteller bir biri ardına demir atıyor. Geçtiğimiz günlerde, Ekim ayında 91 geminin geleceğinin duyurulmasının ardından bugün sabah saatlerinde dört kruvaziyer gemisi Ege Port limanına yanaştı. Malta Bayraklı Celebrity Cruises, Mein Schiff 5, Hollanda Bayraklı Nieuw Statendam ile Bahama Bayraklı Silver Ray isimli kruvaziyer gemilerinden inen büyük kısmı ABD'li 11 bin 596 yolcunun bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken tur programına katılmayan yolcular ise kent merkezinde kalıp, kafe ve restoranlarda oturdu, çarşıda alışveriş yaptı. Kuşadası'na gelen dev gemiler esnafın yüzünü güldürürken aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kuşadası Ekonomi Turizm

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