Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemisiyle 8 bin 200 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri olarak her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ederken, Ege Port Limanı'na yaklaşan 4 kruvaziyer gemisi ile kente 8 bin 200 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri olarak her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ederken, Ege Port Limanı'na yaklaşan 4 kruvaziyer gemisi ile kente 8 bin 200 turist geldi.

Kuşadası, tarihi ve doğal güzellikleri, turistik yerleri ve deniziyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kruvaziyer turizmi, şehrin ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Kuşadası'na Panama bayraklı 'MSC Splendia', Norveç bayraklı 'Viking Star', Bahama bayraklı 'S.S Voyager' ve Palau bayraklı 'Aida Blu' isimli dört kruvaziyer gemisi ve 8 bin 200 turist gelirken, iş yerlerinde de hareketlilik oluştu. Turistler, Kuşadası'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek için seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turlara katıldı. Bazıları, yakın konumda bulunan Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Diğer turistler ise Kuşadası merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti. Turistlerin yoğun ilgisi, Kuşadası esnafının yüzünü güldürdü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte artan turist sayısından dolayı mutlu olduklarını ve turistlerin güzel bir tatil geçirmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - AYDIN