Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yaşama geçirilen mali disiplin programı ile pandemiye rağmen kısa süre içerisinde önemli bir finansal başarıya imza atan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Turistik Tesisleri İşletmeleri A.Ş, bünyesine kattığı ve yenilediği işletmeler ile 2022 turizm sezonuna 8,5 milyon TL kar hedefiyle girmeye hazırlanıyor.

2019 yılında 3 milyon zarar ile devralınan Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden Arya A.Ş'de profesyonel bakış açısı ve mali disiplin meyvelerini vermeye başladı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi koşullarına rağmen 4 milyon TL kar elde eden Arya A.Ş, çıtayı yükseltti. Geçtiğimiz yıl 9 milyon TL'lik yatırım yaparak bünyesindeki işletmeleri yenileyen Arya A.Ş, 2022 yılı hedefini 42 milyon TL ciro ve 8.5 milyon TL kar olarak belirledi.

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında şirketin 3 yıllık performans bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, Arya A.Ş'nin 2019 yılında 14 milyon olan net satış rakamı 2021 yılında 27 milyon 386 bin 175 TL'ye yükseldi. Şirketin 2019 yılında 2 milyon TL olan demirbaşlarının menkul kıymeti 2021 yılı sonunda 4 milyon TL'yi aştı. 3 milyon TL kredi borcu ile devralınan Arya A.Ş'nin 2021 yılı sonu itibariyle yalnızca 239 bin TL kredi borcu kaldı. Şirketin 1 milyon 238 bin 892 TL olan vergi borcu yapılandırılarak taksitler düzenli olarak ödendi. Vadesi geçmiş güncel vergi borcu bulunmayan Arya A.Ş, tüm personel alacaklarını ve tazminat ödemelerini de tamamladı. - AYDIN