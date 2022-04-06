Kuşadası Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. 2021 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel "Kentimizin gelişimi için çalışan tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erkan Yücel Sahnesi'nde yapılan Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda meclis encümen, komisyon ve birlikler için üye seçimi yapıldı. Toplantıda encümen üyeliğine Seyfi Seyhan Suvari, Emre Fazlılar ve Hayati Atlı seçilirken sağlık sorunları nedeniyle Denetim Komisyonu üyeliği görevinden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden'in yerine Ali Rıza Efe seçildi.

Kuşadası Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan en önemli kararlardan birisi de kentin gastronomi kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla ünlü gezi ve kültür program yapımcısı ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile iş birliği içerisinde "Hayat Sokakta Festivali" düzenlenmesi amacıyla Başkan Ömer Günel'e protokol yapma yetkisi verilmesi oldu. Festival ile ilgili konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın hatırı sayılır bir gastronomik zenginliğe sahip olduğunu belirterek gastronomi, müzik ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Hayat Sokakta Festivali'nin Kuşadası'nın özgün değerlerinin tanıtımının yapılması anlamında çok önemli olacağını söyledi. Festival ile ilgili olarak uzun süredir Ayhan Sicimoğlu ile birlikte çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel "Bu yıl Haziran ayında düzenlemeyi planladığımız festivalimizi önümüzdeki yıllarda Nisan ayında yapacağız Esnafımız da bu etkinliğin önemli bir parçası olacak. Bu etkinlikle bir yandan her geçen gün yok olan mutfak kültürümüzü yaşatırken bir yandan da esnafımızı kalkındıracağız" dedi.

2021 yılı faaliyet raporunun da oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda meclis üyelerine ve izleyicilere Kuşadası Belediyesi'nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Başkan Ömer Günel, görevde bulundukları 3 yıl içerisinde Kuşadası'nın gelişimi ve değişimi için çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu; "Son 3 yıldır Kuşadası'nda 20-25 yıldır yapılanın 3 katı kadar bayındırlık çalışması yaptık. Kuşadası, tarihinde almadığı alt ve üst yapı hizmetini bizim dönemimizde aldı. Tüm bunları da dünya pandemiyle kıvranırken, paramız önemli ölçüde devalüe olmuşken ve alacaklarımızı tahsil edemiyorken yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 'Yok' demeden, mazeret üretmeden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Siyasetçi olarak vaatlerimizi yerine getirirken bir kamu kurumunun yöneticisi olarak da seçim vaatlerimiz arasında yer almayan pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte kentimizin gelişimi için çalışan tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."

Başkan Ömer Günel, faaliyet raporu ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından AK Partili Meclis Üyesi Tacettin Özden'in planlanan projeler ile ilgili sorusunu yanıtladı. Sahil Yolu, Toprak Saha ve Kent Meydanı projelerinin çok önem verdikleri projeler olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Söz verdiğimiz projelerimizin hepsini yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurunda yaşanan yükseliş pek çok kurum gibi bizim de plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemize ve bazılarını da kısa süreliğine ertelememize neden oldu. Enflasyon rakamları ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle içinden geçtiğimiz bu süreçte açtığımız ihalelere yatırımcılar ne yazık ki ilgi göstermiyor. Türkiye'nin yangın yerine döndüğü bir ortamda Kuşadası Belediyesi olarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN