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Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı

Kuşadası Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde personelin maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde personelin maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldı.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde göreve gelen ve mali dönüşüm hamlesi başlatan Başkan Ömer Günel'in yönetiminde personel maaşlarında hiçbir gecikme yaşanmıyor. Son olarak Başkan Ömer Günel'in talimatıyla, belediyede ve şirketlerde çalışan tüm personelin maaş ve ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde yapıldı. Başkan Ömer Günel, "Özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarımın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Kurban Bayramı Ömer Günel Ekonomi Haberler

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