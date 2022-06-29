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Kuşadası Belediyesi Bulgaristan'a örnek oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kuşadası Belediyesi Bulgaristan'a örnek oldu

Kuşadası Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projeler, yurt dışında örnek alınmaya başlandı.

Kuşadası Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projeler, yurt dışında örnek alınmaya başlandı. Bulgaristan'dan gelen bir heyet Başkan Ömer Günel ile bir araya gelerek ülkelerinde engellilere ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları çeşitli uygulamalarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bulgaristan'ın Sofya Belediyesi'nde Engellilere Yönelik Sosyal Program ve Projeler Genel Müdürü Svetlana Angelova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Toplantıda, Başkan Ömer Günel'den Kuşadası'nda sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirilen proje ve uygulamalarla ilgili bilgi alan heyet daha sonra engelli ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıkları sosyal yardımlarla ilgili bilgi aktardı.

Aynı zamanda Bulgar Parlamentosu Sosyal Politikalar Komisyonu Başkan Yardımcısı da olan Svetlana Angelova, "Öncelikle sizlere Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova'nın selamlarını getirdim. Kuşadası Belediyesi'nin özellikle pandemi döneminde verdiği hizmetler bizi çok etkiledi. Deneyimlerinizden faydalanmayı çok önemsiyoruz. Sizi örnek alarak benzer hizmetleri biz de gerçekleştirmeye çalıştık" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Pandemideki şartlar bize çok önemli tecrübeler kazandırdı. Bunların başında özellikle kendi kendine yetebilen bir kent olmak geliyor. Tüm çalışmalarımızı artık bu doğrultuda yapıyoruz. Sizlerle bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak birlikte çalışmayı çok isteriz" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Bulgaristan Ömer Günel Kuşadası Ekonomi Haberler

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