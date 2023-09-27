Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Kış Hazırlıklarına Başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı. Bereketli topraklar kış fideleriyle buluşacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı. Bu kapsamda malçla kaplanan bereketli topraklar, çok yakında kış fideleriyle buluşacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hazırlıklarına başlandı. Hazırlıklar kapsamında, Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan 21 dönümlük araziye kurulan Adabahçe'nin bereketli toprakları, kış fidelerini soğuk ve dondan korumak amacıyla kullanılan özel bir örtü olan malçla kaplandı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR FİDELERLE BULUŞMAYI BEKLİYOR

Yaz hasadından yaklaşık 7 bin kilogram mahsul elde edilen Adabahçe'ye kış mevsimi için Ekim ayından itibaren karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve bakla olmak üzere toplam 10 bin fide dikilecek. İlk kış hasadının yapılmasından sonraysa toplanan ürünler Adamarket Ekspres ve Adamarket Karavan araçları ile uygun fiyata Kuşadalılara ulaştırılmanın yanı sıra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirleyeceği ihtiyaç sahibi ailelere de ücretsiz olarak dağıtılacak.