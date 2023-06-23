Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den İşçilere Bayram Öncesi Erken İkramiye Müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den belediye işçilerine bayram öncesinde erken ikramiye ödemesi müjdesi geldi. Belediye işçilerinin ikramiye ödemelerini bayram öncesinde yapacaklarını açıklayan Başkan Günel, "Emeği ile çalışan herkes gibi belediye personelimiz de her şeyin en iyisini hak ediyor. İkramiyelerini güle güle harcamalarını ve sevdikleri ile sağlıklı, neşeli ve huzurlu bir bayram tatili geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nde işçi ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak. Kuşadası Belediyesi olarak tüm çalışanlar ile büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Günel, şunları söyledi:

"Bu ailenin her bir üyesi bizim için eşit öneme ve değere sahip. Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en doğru biçimde kullanarak çalışanlarımızın haklarını korumak için çaba sarf ediyoruz. Artık taşların yerine oturduğunu, maaş ve ikramiye ödemelerinin düzene girdiğini ve yaptığımız toplu iş sözleşmeleri ile çalışanlarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizler açısından büyük bir mutluluk kaynağı. Emeği ile çalışan herkes gibi belediye personelimiz de her şeyin en iyisini hak ediyor. İkramiyelerini güle güle harcamalarını ve sevdikleri ile sağlıklı, neşeli ve huzurlu bir bayram tatili geçirmelerini diliyorum."