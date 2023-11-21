Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde Kurumsallaşmanın Önemi Masaya Yatırıldı

Kurumsal yönetim anlayışının önemi masaya yatırıldı

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi gerçekleşti

İSTANBUL - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği 15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanların katılımıyla gerçekleşti. Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, alanında uzman isimler kurumsallaşmanın önemini masaya yatırdı.

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 21 Kasım 2023 tarihinde "15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'ni düzenledi. Sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı zirvenin ana teması, "2. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim" olurken, zirve aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılına ve TKYD'nin 20. yılına özel olarak gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptı.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını, TKYD'nin ise 20. yılını kutladığımız bugünlerde artık 'Kurumsal Yönetim' anlayışının ülkemizde daha çok tanındığını ve gelişmeye başladığını gözlemlemek mutluluk verici. 29 Ekim'de büyük bir coşkuyla Cumhuriyet'imizin 100. Yılını kutladık. Bundan 100 yıl önce de dünya büyük bir dönüşüm yaşıyordu. İş dünyasının ikinci yüzyılda içinden geçtiğimiz bu süreçte çok ciddi belirsizlikler ve riskler karşı karşıya kalabilir. Bu belirsizlikleri yönetebilecek iş dünyasını donatmamız gerekiyor. Kurumsal yönetim konusu da esasında bu önemli araçlardan bir tanesi. Bu zirvede çok önemli sponsorluklarımız var. Önümüzdeki dönemde atılacak olan adımları belirleyeceğiz" dedi.

"Kurumsal yönetim kavramını daha geniş tanımıyla tartıştırmak istiyoruz"

Dr. Tamer Saka, "Ayrıca 20 yıla dönüp baktığımızda en önemli kazanımımızın üye profilimiz olduğunu görüyoruz. Hem kurumsal hem de bireysel üyelik anlamında oldukça güçlü bir noktaya geldik. Önümüzdeki dönemde bunu geliştirmeye yönelik adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. En temel değişiklik ise kurumsal yönetim kavramını daha geniş tanımıyla tartıştırmak istiyoruz. Ekosistem üzerinden kurumsal yönetimi tartışmak çok değerli, bunu ülkenin DNA'sına eklemeliyiz. 20 yılda çok önemli bir know-how'a sahip olduk, bunu kullanmak, daha geniş kitlelere açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek olduklarını aktaran Dr. Tamer Saka, "Bu sayede şirketlerin kar etme, yüksek performans gösterme ve rekabet etme güçleriyle daha fazla istihdam sağlayıp, ülke ekonomisinin gelişmesine, kamu yararının elde edilmesine ve ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz. Bu nedenle, TKYD olarak, yorulmadan, yılmadan, son 20 yıldır olduğu gibi kurumsal yönetim kavramını anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Zirveye özel konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki ilk eser olan "Cumhuriyetin İlk Kurumsal Yönetim Eseri Nutuk" üzerine değerlendirmelerini aktardı.

Zirvede SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adına Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapılarak, sertifikası Dr. Tamer Saka tarafından Gönül'e takdim edildi. Program kapsamında 4 farklı panelin düzenlendiği ve özel konuşmacıların yer aldığı Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde ulusal ve uluslararası alandan birçok iş insanı bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktardı. Zirvede TKYD'nin 20. Yılına ilişkin prestij kitabının lansmanı ve ardından kapanış kokteyli gerçekleştirildi.