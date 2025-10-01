Haberler

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Güncelleme:
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması için uzmanlık şartlarını belirledi. İlgili işletmeler, uzman istihdam edebilecek veya bu hizmetleri dışarıdan alabilecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yayımlanmasına İlişkin Kurul Kararları", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmeler, ilgili departmanlarıyla birlikte çalışarak, sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına yönelik soru setleri ve formların oluşturulması, bilgilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, gerekli analizlerin yapılması, rapor çerçevesinin oluşturulması, raporun yazımı ve sunumu aşamalarını koordine etmek ve gerekli çalışmaları yapmak üzere kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanı istihdam edebilecek veya sözleşmeyle bu hizmetleri dışarıdan alabilecek.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisansını almak isteyenlerin, en az lisans seviyesinde mezun olmaları gerekecek.

Ayrıca, kurumca gerçekleştirilen ilgili sınavdan başarılı olmanın yanı sıra en az 8 ay sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışma tecrübesi aranacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
