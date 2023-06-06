Kurumsal Değerler Vizyon 100 toplantısı gerçekleştirildi

Aras Kargo'nun katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda 200 şirketin üst düzey yöneticisi bir araya geldi. Toplantıda iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu, yeşil dönüşüm, karbon salınımı, atık yönetimi, eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği ile doğal afetler ve toplum bilinci gibi konular ele alındı.

Aras Kargo'nun katkılarıyla gerçekleştirilen "Kurumsal Değerler Vizyon 100" başlıklı toplantıda 200 şirketin üst düzey yöneticisi bir araya geldi.

Aras Kargo açıklamasına göre, toplantıda 20 şirketin üst düzey yöneticisi katılımcılara hitap etti. Öte yandan toplantı katılımcıları arasında yapılan bir ankette öne çıkan kurumsal değerler arasında iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu, yeşil dönüşüm, karbon salınımı, atık yönetimi, eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği ile doğal afetler ve toplum bilinci yer aldı.

Programın moderatörlüğünü yapan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, toplantı sonucuna dair değerlendirmelerde bulundu

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ayyarkın, günümüzde şirketlerin mali yönden kazanımlarının yanı sıra değer kazanımlarını da konuşmak gerektiğini ifade etti.

Ayyarkın, şirketlerin, topluma, çalışanlarına, müşterilerine ne gibi katkılar verdiklerinin önemli olduğunu aktararak, "Toplantı katılımcıları arasında yaptığımız ankette öne çıkan değerler, kurumların çevre bilinci, iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu ile fırsat eşitliğine eğildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çevresel bilincin öneminin giderek daha kritik hale geldiğinin altını çizen Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Teknolojik ilerlemeleri takip etmede, enerjiye, hammaddeye, yetenekli insan kaynağına ulaşmada şirketler tüm dünyada zorluklar yaşıyor. Öte yandan, dünya nüfusunun artış hızına paralel olarak kaynakları aynı hızda artıramıyoruz. Dolayısıyla gelecek kuşakların kaynaklara erişiminde zorluk yaşayacağı değerlendiriliyor. Karşı karşıya olduğumuz iklim krizi, gıda üretimi ve su kaynaklarına erişim de dahil olmak üzere bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Bu aciliyet karşısında ülkeler ve kurumlar 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü veriyor. Umarız bu hedeflere ulaşırız, çünkü yeşil dönüşüm, kapsamlı tarım politikaları ve bu alanda ortaya konacak teknolojik iyileştirmeler hayati önem kazandı."

Yetenekleri elde tutmanın önemini vurgulayan Ayyarkın, sektör bağımsız olarak kurumların istedikleri yeteneklere ulaşmada zorluk yaşadığını, dolayısıyla şirketlerin yetenek kaybetmelerinin maliyetinin de arttığını bildirdi.

Ayyarkın, buna karşın, çalışan mutluluğunun performansı en az yüzde 25 artırdığının tahmin edildiğini, dolayısıyla çalışan hakları ve mutluluğunun şirketlerin en çok önem vermesi gereken konuların başında geldiğini vurguladı.

Ayyarkın, "Toplumun ilerleme kapasitesini hızla artırmanın en önemli unsuru tüm fertlerinden yararlanabilmekte yatıyor. Bu ise ancak iş dünyasında ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ile mümkün olur. Artık gelişen teknolojiler yardımıyla her işi herkes yapabilir hale geldi. Bundan faydalanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.