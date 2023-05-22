Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de, nisanda 9 bin 400 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye'de, nisanda 9 bin 400 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisanda bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 19, kooperatif sayısı yüzde 13,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,9, kooperatif sayısı yüzde 36,4 gerilerken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 arttı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,9 azaldı. Kooperatif sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 38,7 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 34,2 ve kooperatif sayısı yüzde 44,4 azalırken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8 artış kaydetti.

Tunceli ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 400 şirket ve kooperatifin yüzde 86'sını limitet şirketler, yüzde 11,6'sını anonim şirketler, yüzde 2,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9'u İstanbul, yüzde 10,1'i Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Nisanda Tunceli ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 99'u ticaret, 1395'i inşaat ve 1268'i imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 531'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518'i inşaat, 149'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 502'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187'sinin inşaat ve 183'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 830'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 296'sının inşaat, 186'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 226 kooperatif kurulurken bunların 148'i konut yapı, 41'i işletme, 14'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 85'i Rusya ve 51'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 102'si anonim, 786'sı limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 643'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 224'ü gayrimenkul acenteleri, 220'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,4'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 2,4 arttı

Ocak-nisan döneminde ise kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde 2022'in ilk 4 ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 53,1 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,6 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 geriledi.

(Bitti)