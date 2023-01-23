'Kuru üzümde mazot hilesi' iddialarına tepki

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'Kuru üzümde mazot' iddiası Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 95'ini karşılayan Manisa'dan tepkiyle karşılandı. Bu tür iddiaların asılsız ve yalan olmakla birlikte dünyanın yüzde 30 kuru üzüm ihtiyacını karşılayan Türk üzümüne vurulan en büyük darbe olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında kuru üzümün kurutulma sırasında mazota batırıldığı iddiaları üzerine harekete geçen Manisalı üzüm üreticileri ve birlikleri duruma tepki gösterdi. Üzümün kurutulma aşamasının hiçbir kısmında mazotun kullanılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını kaydeden üreticiler bu durumun yapılan tahlillerle de ortaya konulduğunu açıkladı.

"Tahlillerde ne mazot kokusu ne de mazot kalıntısı bu tahlillerde çıkmamıştır ve çıkması mümkün değildir"

Sarıgöl'de 2015 yılında 300 ortaklı ve 6 bin 500 üzüm üreticisinin haklarını korumak için kurulan Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Kooperatifimiz 2015 yılında 300 ortakla kuruldu. Kooperatifimiz hem 300 ortağımızın hem de ilçedeki 6 bin 500 üzüm üreticisinin hak ve hukukunu korumak için kurulmuştur. Bir kaç gündür basında bir televizyonda yer alan 'Kuru üzümde mazot hilesi' başlıklı bir haber yayınlandı. Bu haber tamamen yalan ve yanlıştır. Kuru üzümün gerek kurutulmasında gerekse saklanmasındaki hiçbir aşamada kesinlikle ve kesinlikle motorin ve mazot kullanılmaz. Özellikle şunu belirtmek isteriz ki bizim üzümümüz Manisa'dan Sarıgöl'e kadar hem kuru üzüm ihracatının tamamı hem de yaş üzüm ihracatının tamamı yapılmaktadır. Toplam ihracatımız 700 milyon dolardır. Şunu belirtelim ki bu üzümlerin hem ihracatta hem de iç piyasaya arz edilen üzümlerde laboratuvar tahlilleri yapılmakta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bağcılar seçilerek yapılmakta. Bu tahlillerde ne mazot kokusu ne de mazot kalıntısı bu tahlillerde çıkmamıştır ve çıkması mümkün değildir. Üzüm kurutulurken potasyum kullanılır, dünyada kullanımı böyledir böyle kurutulur. Türk üzümüne dünyada birinci olan Türk üzümüne vurulmuş en büyük darbedir" dedi.

"Özür bekliyoruz"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise yaptığı yazılı açıklamada, "18 Ocak 2023 tarihinde özel bir televizyon kanalında, Manisa'mızın geçim kaynağı olan kuru üzümde, kurutma esnasında mazot ile muamele edildiği ve bunun halka arz edildiğini program da yer vermişlerdir. Yüzde 80'den fazlası dünya ülkelerine ihraç edilen kuru üzümün, bölgemiz üreticilerine hakaret niteliğindeki bu yayını Saruhanlı Ziraat Odası Başkanlığı dahil olmak üzere bütün Manisa ziraat odaları olarak kınıyoruz. Hangi amaç için bu programda üretici hakkını yok sayan söylemler kullanılmasına anlam veremediğimizi belirtmek isteriz. Kuru üzümün merkezi Manisa'mız adına bu kanalın derhal düzeltme yapmasını hatta bu haberi tekzip etmelerini bölge üreticisinden özür dilemesini bekliyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğa davet ediyoruz"

Alaşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kuru Meyvelerdeki Akıl almaz Hileler' başlıklı haberde başta kuru üzüm olmak üzere, birçok kuru meyvenin kurutma işleminden önce mazota yatırıldığı iddia edilmektedir. Ege Bölgesi'nde 2021-2022 sezonunda tescilli olarak 306 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ile Türkiye, Dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 30'unu karşılamaktadır. 2022 yılında 252 bin ton kuru üzümün, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 99 ülkeye ihracatı gerçekleşmiştir. Yüzde 80'ini ihracata konu olan çekirdeksiz kuru üzümümüzün bu tür asılsız ve dayanağı olmayan haberler ile itibarının zedelenmesini doğru bulmuyoruz. Büyük bir emek sarf ederek kuru üzüm üretimini gerçekleştiren üzüm üreticilerimiz başta olmak üzere, bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştiren ihracatçılarımız ve sağlık açısından çok faydalı olan kuru üzümümü tüketen Türk halkına karşı bu tür asılsız haber yapanları sorumluluğa davet ediyoruz."

Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise yapılan haberin tamamen Türk üzümüne darbe vurduğunu ve bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Kuru üzümümüz Manisalı üreticilerimizin en büyük geçim kaynağıdır ve kuru üzümün kurutulması veya saklanmasında mazot kullanılması veya mazota yatırılması gibi durum söz konusu dahi olamaz. Yapılan bu tarz haberler her geçen gün kendini yenileyen ve Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan üreticilerimize karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi. - MANİSA