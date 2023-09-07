Kuru İncir İhracatında Yeni Sezon Heyecanı

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da kuru incir sezonu heyecanı yaşanırken, 2023-24 sezonunda kuru incirde miktar bazında 75 bin ton ihracat ve 300 milyon dolar döviz geliri hedefleniyor.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da incir sezonu hareketliliği devam ederken, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2023 rekoltesinin 2022 yılı seviyelerinde olacağı öngörüldü. 91 bin ton olan 2022 rekoltesinden bugüne kadar 68 bin 593 ton karşılığı 244 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 7, değer olarak ise yüzde 2 artış başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

Başkan Işık, 2023 rekoltesinin 2022 yılıyla benzerlik gösterdiğini, kuru incirin kalitesinin de ihracat için son derece uygun olduğunu ifade ederek "2023/24 sezonunda miktar bazında 75 bin ton ihracat ve 300 milyon dolar döviz geliri hedefliyoruz. Ülkemizin ortalama kilogram ihraç fiyatı 1,5 dolar iken biz bu kaliteli kuru incirimizi 5 doların üzerinde satarak katma değerli ürün ihracatına büyük katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni sezonumuz üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı olsun" dedi.

" Aydın'da UV lambalar dağıtılacak"

Kuru incirde en büyük ihraç pazarları Avrupa Birliği'nde aflatoksin ve okratoksin kontrol sıklığının yüzde 30'a çıkarıldığını hatırlatan Başkan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; "Kuru incir ihraç ederken karşılaşabileceğimiz riskleri yönetmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Neticede kapalı bir ürünü ihraç ediyoruz. Ülkemizde üreticiler, çengelciler, tüccarlar ve ihracatçılar doğru bir zincir kurmalıyız. İhracatçılar olarak ürün alırken kontrol etmeliyiz. Üreticilerden ürünü alan çengelcilerin kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımına karar verdik. Bu lambalardan Aydın Ticaret Borsası da alacak, çengelcilere ve tüccarlara dağıtacak. Bu şekilde sağlıklı bir ürün alım politikasını başlatmış olacağız" şeklinde konuştu. - AYDIN