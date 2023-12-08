Kuru İncir İhracatı 2023-24 Sezonunda Arttı

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan kuru incirde 2023-24 sezonunda ihracat rakamları 89,7 milyon dolara yükseldi. İhracat miktarı düşse de ortalama ihraç fiyatındaki artış döviz getirisini korudu.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan kuru incirde 2023-24 sezonunun yaklaşık 2 aylık döneminde ihracat rakamları 89,7 milyon dolara yükseldi.

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incir sezonu hareketliliği yaşanırken, önemli ihracat ürünü olan kuru incirde 2023/224 ihraç sezonu rakamları umut verdi. Kuru incirin 6 Ekim 2023 tarihinde başlayan 2023/24 ihraç sezonunda, yaklaşık 2 aylık dönemdeki ihracat değeri yüzde 6'lık artışla 84,8 milyon dolardan 89,7 milyon dolara yükseldi. Kuru incir ihracatı miktar bazında ise yüzde 12'lik düşüşle 22 bin 895 tondan, 20 bin 126 tona geriledi. Kuru incirde ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 14'lük artış döviz getirisinin düşmesini önledi.

2023 yılının 11 aylık döneminde kuru incir ihracatında 62 bin tondan fazla kuru incir ihraç edilirken, kuru incir ihracatı 11 aylık dönemde değerde yüzde 9'luk artışla 216 milyon dolardan 237 milyon dolara çıktı. Aralık ayında yapılacak ihracatla 250 milyon doların aşılması bekleniyor.

6 Ekim 2023 tarihinde başlayan kuru incir ihracat sezonunda 2 Aralık 2023 tarihine kadar geçen süreçte en çok kuru incir ihracatı 12,5 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, Fransa ve İtalya'ya 11 milyon dolarlık kuru incir ihraç edildi. 8 milyon dolarlık kuru incir talebiyle bu ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri izledi. - AYDIN