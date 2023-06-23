Küresel Yatırımcılar Çin Finans Piyasasına İlgi Gösteriyor

Bloomberg Asya Pasifik Başkanı Li Bing, küresel yatırımcıların Çin finans piyasasına büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Li, Çin'in dünyanın ikinci en büyük piyasası olduğunu ve küresel yatırımcılar için görmezden gelinemeyecek hale geldiğini kaydetti.

LONDRA, 23 Haziran (Xinhua) -- Bloomberg Asya Pasifik Başkanı Li Bing, küresel yatırımcıların, Çin finans piyasasına büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Li, Çin'in, dünyanın ikinci en büyük piyasası olduğunu ve küresel yatırımcılar için görmezden gelinemeyecek hale geldiğini kaydetti.

Londra'da yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide Li, Bloomberg'in geçen hafta bir etkinlik kapsamında Hong Kong'da 150'den fazla finans kuruluşuyla anket yaptığını ve katılanların yüzde 50'sinden fazlasının Çin piyasası konusunda hala iyimser ya da ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirttiğini kaydetti.

Sektörde 20 yılı aşkın süredir çalışan deneyimli bir finans uzmanı olan Li, "Genel olarak bunun çok olumlu bir mesaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

Li, küresel yatırımcıları cezbeden şeyin sadece Çin finans piyasasının büyüklüğü değil, aynı zamanda piyasanın yabancı yatırıma açılmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala aktif bir şekilde gelişmeyi sürdürmesi olduğunu söyledi.

Li, 'stock connect' ve 'bond connect' programlarından Çin anakarası ile Hong Kong arasında bir faiz oranı takası piyasasına erişim programı olan ve kısa süre önce başlatılan 'swap connect' programına kadar tüm bu unsurların bir araya gelmesinin, yabancı yatırımcılar için büyük bir potansiyel sağladığını söyledi.

Li, bu çok büyük pazara erişimin giderek daha kolay hale geldiğini söyledi.

Li, özellikle pandemi sonrasında artan iletişim ve etkileşim düzeyinin, küresel yatırımcıların Çin pazarı hakkında daha iyimser ve rahat hissetmelerine yardımcı olacağını söyledi.

"Bloomberg olarak inancımız, daha bağlantılı bir uluslararası piyasanın herkes için daha iyi olacağı yönündedir" diyen Li, yüz yüze iletişimde yıllar süren zorlukların ardından, küresel yatırımcıların şu anda Çin piyasasında arayı kapamaya çalıştıklarını çalıştıklarını ifade etti.

Bloomberg kısa bir süre önce Çin'in finans piyasasındaki son gelişmeleri ve gelecekteki fırsatları tartışmak üzere çeşitli finans merkezlerinde Çin odaklı seminerler düzenledi.