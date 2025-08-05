Küresel Yarı İletken Satışları Yüzde 7,8 Artarak 179,7 Milyar Dolara Ulaştı

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Yarı İletken Endüstrisi Birliği, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel yarı iletken satışlarının yüzde 7,8 artarak 179,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Özellikle Asya Pasifik ve Amerika pazarlarında artış gözlemlendi.

Küresel yarı iletken satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8 artarak 179,7 milyar dolara ulaştı.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), haziran ayı ve 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel yarı iletken satışları yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,8 artarak 179,7 milyar dolara yükseldi.

Yarı iletken satışları haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,6 artışla 59,9 milyar dolara çıktı.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları haziranda yıllık bazda Asya Pasifik'de yüzde 34,2, Amerika'da yüzde 24,1, Çin'de yüzde 13,1 ve Avrupa'da yüzde 5,3 artarken Japonya'da yüzde 2,9 düştü.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel çip satışlarının bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü kalmaya devam ettiğini ve geçen yılın ikinci çeyreğine göre neredeyse yüzde 20 arttığını aktardı.

Neuffer, yıllık bazda pazar büyümesinin Asya Pasifik ve Amerika pazarlarında artan satışlardan kaynaklandığını, yılın ikinci yarısında da küresel ölçekte büyüme beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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