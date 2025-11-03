Haberler

Küresel Yarı İletken Satışları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 15,8 Arttı

Yarı İletken Endüstrisi Birliği, küresel yarı iletken satışlarının 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 15,8 artarak 208,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Eylül ayındaki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artış gösterdi.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), eylül ayı ve 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel yarı iletken satışları yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15,8 artarak 208,4 milyar dolara yükseldi.

Yarı iletken satışları eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,1 artışla 69,5 milyar dolara çıktı.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları eylülde yıllık bazda Asya Pasifik'te yüzde 47,9, Amerika'da yüzde 30,6, Çin'de yüzde 15 ve Avrupa'da yüzde 6 artarken, Japonya'da yüzde 10,2 düştü.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel çip satışlarının üçüncü çeyrekte büyümeye devam ettiğini ve ikinci çeyrekteki satışları önemli ölçüde aştığını vurguladı.

Pazardaki büyümenin artan talep tarafından yönlendirildiğine işaret eden Neuffer, yıllık büyümenin de Asya Pasifik bölgesi ve Amerika kıtasındaki satışlar tarafından desteklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
