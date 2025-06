İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, ulaşımın modernizasyonu ve entegrasyonun hem İspanya hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek "Türkiye zaten Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak bilinir. İspanya da stratejik bir pozisyona sahip. Avrupa'yı Amerika'ya bağlıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Afrika'ya da bağlıyor. Bu nedenle iki ülkenin ulaşımı kolaylaştırmak konusunda önemli noktalar var." dedi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun Küresel Ulaşım ve İletişim Bağlantılarında Güncel Eğilimler ve Yeni Gelişen Dinamikler başlıklı panelinde konuşan Santiago, Forum'un ulaşım koridorlarını zamanında tartışılması için önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bölgesel ulaşım koridorlarının yeniden şekillendiğini dile getiren Santiago, bu yeni uluslararası demir yolu koridorunun bölgesel jeopolitik çevreyi olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.

Santiago, şunları kaydetti:

"Çünkü uluslararası koridorlar, eksik bağlantıların, halkaların bir zincir içerisinde tamamlanmasına vesile oluyor. Ekonomilere katkı sağlıyor. Siyasette de iş birliğini geliştiriyor. Aslında burada sadece bir noktadan bir başka noktaya aktarılan ürünler değil konu, aynı zamanda ülkelerin ekonomisine katkı sağlayarak, refahları da artırıyor. Bugün bizi muazzam bir şekilde ağırlayan ülke Türkiye ile ülkemiz İspanya arasında yine iş birliği gerçekleştiriyoruz, ulaştırma alanında.

Türkiye zaten Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak bilinir. İspanya da stratejik bir pozisyona sahip. Avrupa'yı Amerika'ya bağlıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Afrika'ya da bağlıyor. Bu nedenle iki ülkenin ulaşımı kolaylaştırmak konusunda önemli noktalar var. Başlıca koridorların kesişme noktasında yer alıyor. Biz şuna inanıyoruz. Her iki hükümette bu potansiyellerinin farkındalar ve iş birliğine çok büyük bir önem veriyorlar. Ulaşımın modernizasyonu ve entegrasyonu kesinlikle her iki ülke için çok önemli."

Santiago, bu tür koridorların hem Türkiye hem de İspanya için oldukça önemli olduğunu belirterek "Türkiye bölgedeki başlıca koridorların kesişme noktasında. Mesela bir Orta Koridorumuz var Hazar Denizi üzerinden geçen. Bu, Batı Avrupa'yla bölgeyi birbirine bağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Vizyonumuz Arnavutluk'un Batı Balkanlar'ın yeni ulaşım mimarisinde aktif bir merkez haline gelmesini sağlamak"

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku da Arnavutluk'un İtalya'nın karşısında ve Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan, büyük yeşil alanlara sahip ve geçitleri oldukça zorlu bir Akdeniz ülkesi olduğunu belirtti.

Yakın geçmişte 15 yıl boyunca komünist bir rejim altında kalan Arnavutluk'un bugün büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını belirten Balluku, Avrupa Birliği'ne katılmaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Balluku, "Şu anda müzakere masasında yer alıyoruz ve bu süreç, gerçeği söylemek gerekirse, uzun bir sürecin ardından 2027'nin sonunda tamamlanabilir ve tüm Arnavut halkının hayalini gerçekleştirebilir." diye konuştu.

Diğer Avrupa ülkelerinin yüzyıllar boyunca gerçekleştirdiği gelişmeleri kendilerinin sadece birkaç on yıl içinde başarmak zorunda kaldıklarını belirten Balluku, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yıl boyunca Kuzey Kore gibi dünyadan izole olduk, dış dünya ile hiçbir bağlantımız yoktu. Sınır ötesi altyapımız yoktu, yani bugünkü yaşamın dinamizmine ve görünürlüğüne cevap verecek bir altyapıdan yoksunduk. Bu nedenle bizim için bu süreç son derece zorlayıcı oldu. Bu yüzden son on yılda Arnavutluk, altyapı çözümleriyle dolu bir geçmişten, ulusal ve uluslararası bağlantıyı hedefleyen yeni ve iddialı bir döneme geçiş yapmaktadır. Bu, bir tesadüf değil, net bir siyasi stratejinin ve vizyonun sonucudur. Ulaşımın modern yapısının ve bölgesel kalkınma ağının ayrılmaz bir parçası haline geliyoruz.

Arnavutluk bugün yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekteki on yılların kapasitesini inşa etmeye yatırım yapmaktadır. Hedefimiz, her koridorun, her bağlantı noktasının ve her yeni altyapı yatırımının sadece bir inşaat projesi değil, daha güçlü, daha bağlantılı ve daha sürdürülebilir bir ekonominin temeli olmasıdır. Ulusal bağlantı vizyonumuz yalnızca fiziksel hareketlilikle ilgili değildir, bölgesel iş birliğini güçlendirmek, Avrupa entegrasyonunu hızlandırmak ve Arnavutluk'un Batı Balkanlar'ın yeni ulaşım mimarisinde aktif bir merkez haline gelmesini sağlamaktır."

"Türkmenistan konumu sayesinde önemli lojistik bir yerde yer alıyor"

Türkmenistan Bakanlar Kuruluna bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Kurumu Başkan Yardımcısı Allaguly Hudayberdiyev ise Türkmenistan'ın konumu sayesinde önemli lojistik bir yerde yer aldığını belirterek "Biz bunun avantajını kullanıyoruz ve ulaştırma koridorları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları ulaştırma koridorları ve geliştirdikleri altyapı sayesinde Afganistan, Türkiye ve Avrupa'yı birleştirdiklerini ve uluslararası ticarette önemli bir rol aldıklarını dile getiren Hudayberdiyev, "Aynı zamanda Kırgızistan, Özbekistan, İran, Türkiye, Tacikistan, Türkmenistan koridorları çok önemli ve bu koridorlarda kara yolları taşımacılığı önemli bir yer alıyor." dedi.

Hudayberdiyev, bu sayede Türkmenistan olarak yatırım çektiklerini ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirdiklerini de vurguladı.