Küresel Ticaret Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

ABD'nin ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin önemli ölçüde artmasına rağmen konteyner trafiği, dünya ticaretinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü (RWI) ile Denizcilik Ekonomisi ve Lojistik Enstitüsü (ISL) mayıs ayı Konteyner İş Hacmi Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda 137,9 olan dünya mal ticaretinin yüzde 64'ünü oluşturan 92 limanın konteyner trafiğine dayanan RWI/ISL Konteyner İş Hacmi Endeksi, geçen ay 138,3 puana yükseldi.

RWI ve ISL'nin ortak açıklamasında, "Bu (endeksteki artış) ABD'ye yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerindeki geçici keskin artışa rağmen küresel ticaretin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Çin ile ticaretin büyük bir kısmını gerçekleştiren ABD'nin batı yakasındaki limanlarda konteyner trafiğinin gözle görülür bir şekilde azaldığı belirtilen açıklamada, "Çin limanları da mayısta bir önceki aya kıyasla biraz daha düşük iş hacmi bildirdi. Buna karşılık, Avrupa limanlarında konteyner trafiğinde bir kez daha güçlü büyüme görüldü. Bu durum, bazı Çinli ihracatçıların ABD'de artan ticaret engellerinden kaçınmak için mallarını Avrupa'ya yönlendiriyor olabileceğini düşündürüyor." denildi.

RWI Ekonomi Direktörü Torsten Schmidt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergilerindeki keskin artışın iki ülke arasındaki ticareti açıkça yavaşlattığını kaydederek, "Yine de küresel ticaret ABD'nin ticaret politikası karşısında nispeten dirençli görünüyor. Bunun nedeni kısmen bazı Çin mallarının artık Avrupa'ya yönlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.