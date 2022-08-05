Küresel tedarik zinciri baskıları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi - Haberler

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Küresel tedarik zinciri baskıları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi

Küresel tedarik zinciri baskıları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının, temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının, temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

New York Fed, ilk kez ocak ayında açıklamaya başladığı Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların temmuz ayında düşüş gösterdiği kaydedildi.

Son iki ayda gözlemlenen gevşemenin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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