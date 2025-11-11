Küresel Sera Gazı Emisyonlarında 2035'e Kadar %12 Azalma Öngörülüyor

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini içeren Ulusal Katkı Beyanları (NDC), küresel emisyonların 2035 yılına kadar 2019 seviyelerine göre yüzde 12 azalacağını gösteriyor.

Brezilya'nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenen basın toplantısında, UNFCCC'nin NDC Sentez Raporu'nun güncellenmiş hali paylaşıldı.

Paris Anlaşması'na taraf ülkelerin dün itibarıyla sunduğu veya güncellediği NDC'leri içeren rapora göre, küresel emisyonlarda 2035'e kadar 2019 seviyelerine göre yüzde 12'lik bir azalma öngörülüyor. Bu oran, UNFCCC'nin 28 Ekim'de yayımladığı ve yüzde 10 azalma öngördüğü önceki tahminine kıyasla ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Ancak Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için 2035'e kadar küresel net sera gazı emisyonlarının 2019 seviyelerine göre yüzde 60 azaltılması gerektiğini belirtiyor.

UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, buradaki konuşmasında, Paris Anlaşması'nın gerçek bir ilerleme sağladığını ve emisyon eğrisinin ilk kez aşağı doğru kırıldığını söyledi.

NDC'lerin emisyonları 2035'te yüzde 12 azaltacak olmasını "büyük bir gelişme" olarak niteleyen Stiell, "Kaçınılan her ondalık derece ısınma, milyonlarca hayatı ve milyarlarca dolarlık iklim zararını önleyecek. Bu azaltımlar, biz hızlandıkça daha da derinleşecek." dedi.

Stiell, iklim değişikliğiyle mücadelede temiz enerji yatırımlarının oynadığı role dikkati çekti ve kaydedilen ilerlemenin gerçek ama yeterli olmadığını sözlerine ekledi.