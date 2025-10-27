"Küresel Sağlık Fuarı 2025" Riyad'da başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Küresel Sağlık Fuarı 2025 (Global Health Exhibition 2025)" ile ilgili, "Buradaki süreç boyunca, dünyaya açılacak bu pencereden inşallah ülkemize güzel yatırımlar, güzel işbirlikleri doğacaktır." dedi.

"Küresel Sağlık Fuarı 2025", Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) da Ticaret Bakanlığının "milli katılım" desteğiyle, sağlık sektörü firmalarıyla fuarda yer aldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, buradaki konuşmasında, Suudi Arabistan'ın, gelişmiş altyapısı, stratejik konumu ve ev sahipliği yaptığı nitelikli etkinliklerle, iş dünyasının, yatırımcıların ve karar vericilerin bir araya geldiği güçlü bir çekim alanı oluşturduğunu söyledi.

Organizasyonun zengin içeriğiyle, yenilikçi sağlık teknolojilerinden yapay zeka destekli medikal çözümlere, soğuk zincir taşımacılığından dijital sağlık platformlarına kadar, birçok yeniliği bir arada sunduğuna işaret eden Gürcan, katılımcı profilinin fuarın yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve ortak vizyon geliştirme platformu olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

"Suudi Arabistan'daki 14 bilişim ve 4 sağlık turizmi etkinliği destek listesine dahil edildi"

2023 yılında 106 milyar dolar seviyesine ulaşan hizmet ihracatının, dünya ortalamasının üzerinde bir artış oranı kaydettiğine dikkati çeken Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı itibarıyla bu rakam yüzde 8 artışla, 115,2 milyar dolara yükselmiş, bu toplam içinde fuarcılık sektörünün de dahil olduğu 'diğer iş hizmetleri' 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektörlerimiz, yalnızca rakamsal büyüklüğüyle değil, cari dengeye sağladığı katkı, istihdam yaratma potansiyeli ve yüksek katma değeriyle ekonomimizin lokomotif gücü haline gelmiştir. Sektörel olarak baktığımızda, bilişim ve sağlık turizmi hizmetleri de öne çıkmaktadır. Bilişim sektörümüz, 2024 yılında 5,3 milyar dolar ihracat ile dijital dönüşümdeki gücünü ortaya koymuştur. Sağlık turizmi gelirlerimiz ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşarak, Türkiye'nin bu alandaki marka değerini pekiştirmiştir."

Gürcan, stratejik alanda faaliyet gösteren firmaların, uluslararası etkinliklere katılımını desteklemeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu kapsamda, 2025 yılı içinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek 14 bilişim ve 4 sağlık turizmi etkinliğinin, Bakanlıkça destek listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bu desteklerin, hem Türk firmaların Körfez pazarındaki görünürlüğünü artırdığının, hem de ülkenin uluslararası tanıtım gücünü pekiştirdiğinin altını çizen Gürcan, bu süreçte yalnızca katılımı değil, organizasyon kalitesini de sistematik biçimde geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

"Küresel Sağlık Fuarı 2025"e katılan firmalara, hayırlı işler dileyen Gürcan, "Buradaki süreç boyunca, dünyaya açılacak bu pencereden inşallah ülkemize güzel yatırımlar, güzel işbirlikleri doğacaktır." diye konuştu.

"Sağlık alanında Suudi Arabistan'la çok güzel işbirlikleri yapılabilir"

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de Suudi Arabistan ile ilişkilerin her alanda geliştiğini söyledi.

Fuara 40'tan fazla Türk firmanın katıldığını dile getiren İşler, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski Ankara Milletvekili ve Ankaralı olarak, ATO'nun burada olmasından mutlu olduğumu, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Katılan firmalarımıza başarılar diliyorum. Sağlık alanında, burayla çok güzel işbirlikleri yapılabilir, güzel fırsatlar var. Bunu inşallah firmalarımız, fuar döneminde yapacakları görüşmelerde elbette ki masaya yatıracaklar, değerlendirecekler. Artık dünya küçük bir köy haline geldi. 'Benim orada ne işim var?' değil. Artık iş her yerde var, herkes, her yerde yatırım yapıyor."

Suudi Arabistan'ın, 2030 vizyonuyla, ülkeye yatırımcı çekmek için çok büyük gayret içinde olduğunu belirten İşler, bu doğrultuda ülkeye gelen yatırımlar olduğuna işaret etti.

İşler, Türk insanının, yaratıcı, üretici, çalışkan ve gayretli olduğunu vurgulayarak, "Bugün buraya gelmeden, bazı firmalarımızı gezdik. Hakikaten gurur verici tablolarla karşı karşıya kaldık. İnşallah çok verimli ve hayırlı bir fuar olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"2025 yılı sonunda 10 milyar dolarlık bir ticaret hedefimiz var"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise Oda olarak ilk kez milli katılımlı bir fuar organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınından sonra tüm dünyada, sağlıkta çok önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Baran, Türkiye'nin son 20 yılda bu alanda katettiği mesafeyle, dünyadaki en önemli ülkelerden olduğunu vurguladı.

Fuarın Suudi Arabistan ile ilişkileri geliştirme açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 milyar dolarlık bir ticaretimiz var Suudi Arabistan'la. 2024 rakamıydı bu, 2025 yılı son itibarıyla 10 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirip, inşallah önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara taşıyacağız. Ayrıca Suudi Arabistan'ın sağlıkla ilgili 2030 vizyonu var, bunun da bize, Türkiye'deki bu işle ilgili taraflara önemli katkılar sağlayacağını, bizim için büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Gürcan, İşler ve Baran, stantları dolaştılar, firma temsilcileriyle sohbet ettiler. ATO standında yer alan 21 firmaya da plaket verildi.