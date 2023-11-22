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Asya borsaları karışık seyretti

22 Kasım 2023 09:08 , Son Güncelleme: 09:10 Ekonomi Haberleri Abone Ol

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Asya pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklık öne çıkıyor.