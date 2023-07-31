Küresel piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Önemli merkez bankalarının para politikası kararlarıyla geride kalan haftanın ardından belirsizliklerin devam etmesi makroekonomik verileri yeniden yatırımcıların odağına yerleştirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell eylül ayındaki toplantıya ilişkin belirgin bir sinyal vermezken, benzer şekilde Avrupa Merkez Bankası (ECB) da gelecek dönem atılacak adımları veri bazlı almaya devam edeceklerine dikkati çekti.

Analistler, merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın ABD'de cuma günü açıklanan kişisel tüketim harcamaları verilerinin enflasyonist baskıların azaldığını ortaya koyduğunu ve Fed'in sıkı para politikasını bitirebileceğine dair umutları artırdığını ifade etti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yaklaşık 2 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de temmuzda aşağı yönlü revize edilerek 71,6 olurken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Çekirdek enflasyonda beklenen olası gevşemenin en azından merkez bankalarının sıkı para politikasında duraklamaya gitmesini sağlayabileceği öngörülüyor.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Cuma günü ABD'li tüketim malları devi Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri de beklentileri aşan kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 3'e yakın artış gösterdi.

ABD'li enerji devleri ExxonMobil ile Chevron'un karı ise ikinci çeyrekte azaldı. Finansal sonuçlarının yayımlamasının ardından ExxonMobil ile Chevron'un hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, enflasyonun düştüğüne işaret eden verilerle ABD'nin resesyondan kaçınabileceği ihtimalini destekleyen finansal sonuçlara yatırımcıların olumlu tepki verdiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yeni haftada yüzde 0,3 azalışla 1.954 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 83,7 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,96, Dow Jones endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 1,90 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da hafif yükselişle başladı.

Avrupa'da cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam etmesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalardan alınan "ECB'nin gelecek toplantıyı pas geçebileceği" yönündeki sinyaller piyasaları olumlu etkilerken, Lagarde hafta sonu yaptığı açıklamada Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik üretime ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu söyledi.

Cuma günü Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 6,2 olarak ölçüldü. Ülkede bir önceki ay enflasyon yıllık bazda yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşmişti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verisinin takip edileceğini söyledi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Asya piyasaları da BoJ'un faiz kararının ardından haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde koruyan ve artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde bulunan getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyen BoJ'un politika metninde, Japonya ekonomisi için belirsizliklerin oldukça yüksek olduğu ve emtia fiyatlarının, yurt dışındaki ekonomik aktivite ve fiyat hareketlerinin bu konuda öne çıktığı vurgulandı.

Cuma günkü kararın ardından bugün Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,6 seviyelerine kadar çıktı. BoJ kararının ardından yen dolar karşısında mart ayından bu yana ilk aylık kazancına hazırlanıyor.

Bugün Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,3 seviyesinde gerçekleşirken, açıklanan veri ülkede imalat sektörünün dört ay üst üste daraldığını gösterdi.

Japonya'da sanayi üretimi haziranda yüzde 2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'de 50 seviyesinin altında açıklanan imalat sanayi PMI verisine karşın ülkede teşviklerin artırılacağına yönelik beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,92, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,47, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,63 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,79 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,08 değer kazanarak günü 7.067,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 7.096,99 puana taşıdı.

Dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 26,9025'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9633 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 392,7 baz puana düşerek 17 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 seviyesinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek büyüme

14.00 Türkiye, haziran ayı bankacılık sektörü net kar/zarar durumu

17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi