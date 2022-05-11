Küresel piyasalarda ABD ve Almanya'nın enflasyon verileri bekleniyor

Küresel piyasalarda, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini korumasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlama tedbirlerinin Pekin ve Şanghay'da sıkılaştırılmasının ardından küresel ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerle birleşince enflasyonist baskıların gelecek dönemde daha da güçleneceği görüşleri gündeme geldi.

Bu durum karşısında merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcılar ABD'de martta yıllık yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini gören enflasyonda düşüş olup olmayacağını takip edecek. Söz konusu verinin nisanda yüzde 8,1'e gerilemesi beklenirken, zirvenin tazelenmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik fiyatlamaların güçleneceği öngörülüyor.

Veri öncesinde dün Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, yılın ikinci yarısında enflasyonda aşağı yönlü hareket olmazsa Fed'in hızlanması gerekebileceğini ve 75 baz puanlık artışı göz ardı etmediklerini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise gelecek iki veya üç toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini belirterek, Fed'in politika sıkılaşmasının güçlü ve istikrarlı olması gerektiğini, bu kapsamda her şeyin masada olduğunu kaydetti.

Öte yandan dün ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu belirterek, "Şu anda en büyük ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu düşünüyorum. Fed'in işini yapacağından eminim." dedi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,26 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi yatay seyrederek 103,8 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,07'den düşüşe geçerek yüzde 2,98 seviyelerine geriledi.

Avrupa tarafında, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gaz akışını durdurabileceği haberleri ile haziran vadeli doğal gaz kontratları 100 avro seviyesini test etmesinin ardından 97 avro seviyelerinde dengelendi. İtalya, Fransa ve Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri dün hızla geri çekilirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 1,05 seviyesinden işlem görüyor. Pay piyasaları tarafında ise dün alıcılı bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisanda yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,1 ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Veri sonrası, ülkenin milli geliri ve ticaretinde önemli paya sahip Şanghay ve Pekin'de kısıtlamaların devam etmesi ile halihazırda yükselen enflasyonun gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi. Pay piyasalarının karışık seyretmesi dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseldi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün pozitif görünümünü korudu ve günü yüzde 0,99 değer kazancıyla 2.490,17 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 1,1 artışla 15,2578'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,3310'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

Analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

11.00 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi

21.00 ABD, nisan ayı Federal bütçe dengesi