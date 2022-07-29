Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını daha yavaş yapacağı beklentisi artarken, yoğun veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girebileceğine ilişkin işaretler yoğunlaşmaya devam ederken, 2. çeyrek şirket finansal sonuçları pay piyasalarını destekliyor.

Dün, Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını açıklarken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi. Her iki şirketin de piyasa beklentilerini geride bırakan finansal sonuçları risk iştahını artırırken, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Eylül toplantısı için yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başlarken, aralık ayındaki toplantıda faiz artışı yapılmayacağına yönelik beklentiler güçlenmeye başladı.

Büyüme konusunda artan belirsizlikler sonrası tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir güçlenirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark 34 baz puanda bulunuyor.

Bugün açıklanacak makroekonomik verilerde de ülke ekonomisinin durumuna ilişkin işaretlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Dow Jones endeksi yüzde 1,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da enerji arzı başlıca problem olmayı sürdürürken, bugün bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dün, Almanya'da açıklanan öncü enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artışı yüzde 7,5'e gerilese de piyasa beklentilerinin üzerinde kalırken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,10 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceği mesajını verdi.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da konut başlangıçları yüzde 2,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,20 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün 2.575 seviyesini test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri veren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 0,03 altında 2.543,33 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,16 artışla 17,9159'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 ve 2.570 seviyelerinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik

11.00 Almanya, 2. çeyrek GSYH

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.45 ABD, temmuz ayı Chicago PMI

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi