Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izliyor.

ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizlikleri ve risk algısını artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.

Haziran ayında yapılacak toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyleyen Goolsbee, üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini ifade etti.

Fed New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satış baskısını desteklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimal yüzde 15 seviyesine yükseldi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün karışık bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri "şahin" açıklamalarına devam ediyor.

ECB Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı sözle yönlendirmelerde, enflasyonun hala güçlü momentuma sahip olduğunu vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artışının öngörüldüğünü aktararak, yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak makreokonomik veri takviminin beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,28 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de açıklanan veriler risk iştahını sınırlı da olsa destekledi.

Ülkede ihracat nisanda yüzde 8,5 artarak beklentileri aşarken, dış ticaret fazlası 90,2 milyar dolar oldu. Analistler, Çin'de ihracatın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin dünya ekonomilerine ilişkin endişeleri azalttığını ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,66 üzerinde 4.561,94 puandan tamamladı.

Dolar/TL, yatay seyirle 19,5010'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5080 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi verileriyle birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.700 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, nisan ayı konut fiyat endeksi