Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed ) Jerome Powell'ın şahin olarak nitelendirilen açıklamaları sonrası karışık bir seyir izliyor.

Rusya- Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Fed'in para politikasındaki tutumu da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

Tahvil piyasalarında Powell'ın konuşmasının ardından yüzde 63 ihtimalle mayısta 50 baz puan faiz artırımına gidileceği fiyatlanırken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısı da artarken, 30 yıllık tahvil faizi ile 5 yıllık tahvil faizi arasındaki fark yüzde 0,2 ile 2007'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, iki tahvil getirisi arasındaki farkın azalmasının ekonomik daralmanın habercisi olmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, Rusya- Ukrayna savaşında çatışmalarla birlikte müzakereler de devam etse de, iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesine karşın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şehri terk etmeyeceklerini açıkladı.

Zelenskiy, ayrıca Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle yarın Brüksel'deki temaslarının ardından perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Analistler, söz konusu toplantılardan çıkacak sonuçların piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkati çekti.

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 artışla 115,5 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşının Avro Bölgesi'ni ABD'den daha fazla etkilediğini ifade eden Lagarde, göstergelerin stagflasyona işaret etmediğini belirtti.

Avro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün yüzde 0,41 değer kaybetmesinin ardından bugün de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0990 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsalarında ise artan petrol fiyatları ve Powell'ın şahin söylemlerine karşın bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseliş kaydetti. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ihracatçı şirket hisselerini desteklerken, Çin'de regülasyonlara yönelik endişelerin de hafiflediği görülüyor.

Dolar/yen paritesi bugün 120,5 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 120,3 seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puana çıktı. Dün yüzde 0,1 artışla 14,8244'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12: 00 Avro Bölgesi, ocak ayı cari işlemler dengesi

16.15 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed imalat endeksi

23.30 ABD, haftalık ham petrol stokları