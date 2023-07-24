Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşirken, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü piyasasından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, buna karşın para politikasının gecikmeli etkisi dikkate alındığında Fed'in ABD'de resesyon riskini de göz önünde bulundurarak faiz artışlarına bu toplantının ardından son verebileceğini söyledi.

Ülkede makroekonomik veri takviminin bu hafta yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, söz konusu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de devam eden 2. çeyrek bilanço sezonu da devam ediyor.

Analistler, bu hafta Microsoft, Alphabet, Meta, Visa, Exxon Mobil, Mastercard ve Coca Cola gibi büyük şirketlerin finansal sonuçlarını açıklayacağını anımsattı.

Şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçların, mart ayındaki bankacılık krizinden sonra yatırımcıların ABD tüketicisinin dayanıklılığı ve finansal sistemin sağlığına ilişkin endişelerini hafiflettiğini ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak şirket bilançolarına göre hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 80,8 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık seyirle başladı.

Avrupa'da da cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık yüzde 5,5 ile öngörüler doğrultusunda arttı.

Analistler, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tahminlere paralel gerçekleşmesinden ziyade çekirdek TÜFE'deki artışın, bölge genelinde enflasyonist ortamın uzun süre etkisini göstereceğine işaret ettiğini söyledi.

Bu hafta ECB faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile Almanya enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olacak.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,14 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk gününe Hong Kong hariç pozitif seyirle başladı.

Analistler, Japonya'da haziranda yıllık enflasyonun yüzde 3,3 ile BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların arttığını söyledi.

Cuma günü BoJ yetkililerinin, aşırı gevşek para politikasının yan etkilerini ele aldığı bir raporda, acil bir ihtiyacın söz konusu olmadığı düşüncesi vurgulandı.

Öte yandan, Çin hükümeti yetkililerinin uzun bir aranın ardından uluslararası yatırımcılarla buluştuğuna yönelik haber akışı, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri sınırlı da olsa törpülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 ve imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalış kaydetti.

Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.724,42 puana taşıdı.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,8 artışla 26,9696'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9530 seviyesinden işlem görüyor.

Bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeks

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI