Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın, iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verisinin 50 seviyesinin altında gelmesi de piyasalardaki risk algısını artırdı.

Öte yandan ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 48,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Söz konusu veri ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin etkilerle imalat sanayisinin yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini ortaya koyuyor.

Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıları da piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Bankanın aralık toplantısında nasıl bir oy kullanacağına karar vermeden önce daha fazla veri görmek istediğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Bankanın politika faizini art arda ikinci ayda düşürme kararını desteklediğini ve aralık ayında da bir başka faiz indirimine ilişkin açık fikirli olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise para politikasının önceden belirlenmiş bir patikada olmadığını, istihdam ve fiyat istikrarı olmak üzere Bankanın her iki hedefine yönelik risklerin yüksek olduğunu aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran da para politikasını bu kadar kısıtlayıcı tutmak için bir neden görmediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3 bin 985 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 64,6 dolarda seyrediyor.

New York borsası karışık seyretti

Kurumsal tarafa bakıldığında, Amazon'un, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS) ile OpenAI'ın 38 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurması sonrası hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Microsoft'un veri merkezi işletmecisi IREN ile Nvidia'nın çiplerine erişimi de içeren 9,7 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığının açıklanması sonrası IREN hisseleri yüzde 11,5 değer kazandı.

Ayrıca Microsoft'un 2026-2029 döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 7,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarında kullanılacak Nvidia çipleri için ABD Ticaret Bakanlığından ihracat lisansı aldığını açıklamasına rağmen hisseleri yüzde 0,2 geriledi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketin en gelişmiş çiplerinin ABD'li şirketlere ayrılacağını ve diğer ülkelerin bunlara erişemeyeceğini söylemesiyle yüzde 2,2 yükseldi.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana çıktı.

İngiltere'de imalat sanayi PMI ekimde son bir yılda ilk kez artış göstererek 49,7 puana yükseldi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,73 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki temel anlaşmazlıkların henüz çözüme kavuşmamış olduğunu belirterek, ticaret görüşmesinden çıkan olumlu sonuçların kalıcılığı konusunda yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan makroekonomik veri tarafına bakıldığında Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI 48,2 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu verinin kötü gelmesinde ülkede otomotiv ve yarı iletken sektöründen gelen talepteki düşüş etkili oldu.

Bu arada Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi 52.636,87 puanla, Güney Kore'de Kospi endeksi de 4.226,75 puanla rekor seviyeyi görmesine karşın bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçti.

Bu gelişmelerde kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 42,0493'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,0720'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 arttı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.250 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.40 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

14.30 Türkiye ekim ayı reel efektif döviz kuru

18.00 TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu