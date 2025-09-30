Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de federal hükümetin kapanma riski piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 mali yılının başlamasına az bir süre kala federal hükümete finansman sağlayacak bütçe konusunda görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Vance, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile bir araya geldi.

Vance, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama göreceğiz." dedi.

ABD'de bu gece sona erecek mali yılın bitiminden önce Kongre'de geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varılamazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun kapanma durumunda uygulayacağı acil durum planına göre, kapanma süresince yayınlanması planlanan ekonomik veriler açıklanmayacak.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının ABD ekonomisinin gidişatını anlamak için ihtiyaç duyulan bazı önemli verilerin yayımlanmasının engellenebileceğinden endişe duymaya devam ediyor. Bu veriler arasında, cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi de yer alıyor.

İş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimi kararları açısından önemi göz önüne alındığında, eylül ayı işsizlik raporunun gecikme riskinin Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikleri artırabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump ayrıca ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, Bankanın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14, dolar endeksi ise yatay seyirle 97,9 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapanma riskine ilişkin endişelerle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle 3 bin 870 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 869 dolarda seyrediyor.

OPEC+ ülkelerinin üretim artışı planının küresel piyasalarda oluşturduğu arz fazlası beklentileriyle Brent petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 66,7 dolarda seyrediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı 2026 mali politika kılavuz taslağına göre, Brent petrolde 50 doların altına düşme riski arttı.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Dow Jones endeksi, yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi

Avrupa borsalarında ise ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelere karşın dün İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması, Avrupa borsalarının pozitif seyrinde etkili oldu.

Öte yandan Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında bölgede açıklanan ekonomik aktiviteye ilişkin veriler sonrasında karışık bir seyir izleniyor.

Açıklanan verilerden gelen sinyallerle Asya borsalarında yön arayışı öne çıkıyor.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Çin'de eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 49,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında 49,4 seviyesinde kaydedilen imalat sanayi PMI verisi ülkede imalat sanayisinde daralmanın devam ettiğini gösteriyor.

Açıklanan veri üreticilerin iç talebi canlandırmak için daha fazla teşvik ve ABD ile ticaret anlaşması konusunda netlik beklediğini ortaya koyarken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerin öne çıkmasıyla Çin borsasında yükselişler görüldü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları ağustosta yüzde 20,4 artmıştı.

Japonya'da ise ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

VİOP dün akşam seansında yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazandı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,5809'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 41,5816'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Çin, 2. çeyrek cari işlemler dengesi

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.50 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.00 ABD, temmuz ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, eylül ayı Conference Board tüketici güven endeksi