Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik beklentiler Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalmasında etkili olurken, bölgedeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda tutumu da yakından takip ediliyor. Trump, tarife uygulama kararından geri adım atsa da bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliklerin devam etmesi risk algısı üzerinde etkili oluyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'de açıklanan bilançolar yakından izleniyor. ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in bilançosunda öngördüğü gelir ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrası cuma günü yarı iletken sektöründe satış baskısı izlendi.

Geçen yılın son çeyreğinde geliri yıllık bazda yüzde 4 azalan Intel'in hisseleri yüzde 17 değer kaybetti. Söz konusu satış baskısı sektöre yayılırken, yeni haftada satıcılı seyir Asyalı yarı iletken hisselerinde de etkili oldu.

ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 770 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 260 bine yakını Tennessee'de, 140 bine yakını Texas'ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

Fırtınanın etkili olduğu şehirlerin ekonomik aktivite açısından en önemli şehirler olması risk algısı üzerinde etkili olurken, kar fırtınasının sürmesinin başta imalat sanayi, ulaşım ve enerji sektörlerini olumsuz etkilemesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Altının onsu 5 bin doları geçti

Küresel risk algısının yüksek seyretmesi, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu yeni haftada 5 bin doları aştı.

Haftanın ilk işlem gününde 5 bin 93 doları görerek rekor kıran altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,7 yükselişle 5 bin 67 dolardan alıcı buluyor. Altındaki bu yükseliş gümüş tarafına da yansıdı. 109,45 dolarla rekor seviyeyi test eden gümüşün ons fiyatı cuma günkü kapanışın yüzde 4,3 üzerinde 106,9 dolarda seyrediyor.

ABD tahvil piyasasında da alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gerilemesinin 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,22 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,8 düşüşle 97,6 seviyesine inerken, yeni haftada yüzde 0,5 azalışla 97,1 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 65,2 dolarda bulunuyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,03, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,58 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif seyirle başladı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı

Avrupa borsalarında cuma günü Almanya hariç negatif bir seyir izlenirken, haftanın ilk işlem gününde bölgedeki endeks vadeli kontratlar satıcılı seyrediyor.

Bölgede Grönland'a dair endişelerin azalmasına karşın devam eden belirsizlikler risk algısının yüksek seyretmesinde etkili oluyor. Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya'nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ise Ukrayna'nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediklerini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Japon yeni müdahale beklentileriyle değer kazandı

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, Japonyada hükümetin kura müdahale edebileceğine yönelik haber akışı yenin değer kazanmasında etkili oluyor.

Cuma günü dolar/yen paritesi yüzde 2,4 düşüşle 154,7 seviyesine inerken, söz konusu hareket kura müdahale iddialarını beraberinde getirdi. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetinin spekülatif piyasa hareketlerine karşı gerekli adımları atacağını söyledi.

Hükümetin kura müdahale edebileceği beklentilerinin varlığını korumasıyla yeni haftanın ilk işlem gününde yen dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazandı.

Öte yandan, bölgede yarı iletken hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor. Japon ve Güney Kore piyasalarında işlem gören yarı iletken hisseleri, ABD tarafındaki düşüşlerin bölgeye yayılmasıyla satıcılı seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 14.605,00 puandan tamamladı.

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Görünümdeki revizyonun Eylül 2024'teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte dış kırılganlıklarda yaşanan ilave azalmayı yansıttığı vurgulanan açıklamada, "Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ile ilgili bir karar almadı.

Dolar/TL, cuma gününü 43,3640'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,3920'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı sektörel enflasyon beklentileri

12.00 Almanya, ocak ayı IFO iş dünyası güven endeksi

16.30 ABD, kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.30 ABD, ocak ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi