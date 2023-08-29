Küresel Piyasalar Fed'in Faiz Artışlarına İlişkin Beklentilerle Pozitif Seyir İzliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.013,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 8.013,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,21 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 7.983,94 puan oldu. Toplam işlem hacmi 71,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,90 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,79 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Borsa İstanbul, dün akşam yaptığı duyuruda, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. Değişiklik, 6 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.