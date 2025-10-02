Küresel piyasalar Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de parasal gevşemenin yol haritasına yönelik devam eden belirsizlikler dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından azaldı. Söz konusu verinin istihdamda beklentilerin üzerinde soğumaya işaret etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirdi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azaldı. Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

ABD'de hükümetin kapalı olması veri akışını etkileyebilir

ABD'de Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Federal hükümetin kapanmasından dolayı yatırımcılar kamu kurum ve kuruluşlarından açıklanan veriler yerine özel kurumların açıkladığı makroekonomik verilere odaklanıyor. Yarın açıklanması planlanan ve içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi önemli verilerin bulunduğu istihdam raporu verisinin bu hafta yayınlanması beklenmiyor.

Hükümetin kapanması dolayısıyla bazı kilit ekonomik verilerin yayımlanmasının aksamasının Fed kararları için belirsizlik yaratabileceğini belirten analistler, ancak Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin sürdüğünü söyledi.

Piyasalar tarafında ise ABD'de hükümetin kapanmasının etkileri merak ediliyor. Dün açıklama yapan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını, ancak uzun süredir devam eden politika üretimindeki zayıflıkları gösterdiğini bildirdi.

Analistler, borsanın daha önceki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz bir şekilde atlattığını belirterek, ancak bu seferki kapanmanın yavaşlayan iş gücü piyasası ve enflasyon riskleri gibi bir dizi ekonomik faktör nedeniyle daha riskli olabileceğini anlattı.

Vance: Uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." dedi.

Kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalacaklarını dile getiren Vance, ancak işten çıkarmalarla ilgili nihai bir karar alınmadığını belirtti. Vance, kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçiyle görüştüğünü belirtti.

ABD endeksleri faiz indirim beklentileriyle yükseldi

ABD'de hükümetin uzun süre kapalı kalmayacağına yönelik iyimserlikler ve Fed'e ilişkin artan faiz indirim beklentilerin etkisiyle New York Borsası'nda dün alıcılı bir seyir izlenirken, endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif başladı.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,42 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. SP 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Dow Jones endeksi de kapanış rekoru tazeledi.

Altının onsu 6 haftalık yükseliş trendinin ardından bu haftaya da yükselişle başladı. Dün 3 bin 895,36 dolara çıkarak rekor tazeleyen altının onsu, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 3 bin 865,70 dolardan tamamladı. Altının onsu şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 3 bin 868 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dünkü veri akışının ardından 5 baz puan düşüşle 4,10 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksindeki geri çekilme 5. işlem gününe taşındı. Dün yüzde 0,1 düşüşle 97,8 seviyesinde kapanan dolar endeksi, yeni günde de yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 65,6 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki Rusya'ya ilişkin jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor.

Dün Avrupa Birliği (AB) liderleri, Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi. Danimarka, son dönemde hava sahasında görülen dronlar nedeniyle Avrupa'nın güvenlik kaygılarının da odağında yer alıyor.

Rus dron ve jetlerinin Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarını ihlal etmesinin ardından Danimarka'da da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronların görünmesi yetkilileri olağanüstü önlemler almasına neden olmuştu.

Zirvenin girişinde açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını belirterek, üye ülkelere "birlik" olma çağrısında bulundu. Von der Leyen, zirvenin öncelikli olarak savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağına işaret ederek, Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.

Von der Leyen de AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının "acil" olduğunu vurgulayarak, "Geliştirilmiş, dirençli ve yenilikçi bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyacımız var." dedi.

Makroekonomik tarafta ise Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon, eylülde aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu. Söz konusu veri eylül ayında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinden uzaklaştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,98 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya'da Ulusal Gün nedeniyle Çin'de işlem gerçekleşmezken, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik artan iyimserliklerle bölge pay piyasaları pozitif seyrediyor.

Fed'e yönelik artan faiz indirim beklentilerinin yanı sıra Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics ve yarı iletken üreticisi SK Hynix'in OpenAI ile imzaladığı Stargate Programı kapsamındaki veri merkezleri için bellek çipleri tedarikine yönelik ön anlaşmalar da bölgedeki risk iştahını artıyor.

Söz konusu anlaşmanın ardından bölgedeki teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş dikkati çekerken, Kospi endeksi'nde işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,7 ve Samsung Electronics'in hisseleri 4,6 yükselişle işlem görüyor. Bu gelişmelerle Kospi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, rekor kapanış yapmaya hazırlanıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle işlem görüyor.

VİOP akşam seansında yükseldi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 41,5550'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,5960'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

Çin ve Hindistan'da piyasalar kapalı olacak