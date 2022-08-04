Küresel piyasalar, BoE'nin faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündemi izlenecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi kapsamında artan jeopolitik risk algısının yatışmasıyla yatırımcılar, küresel çapta açıklanan veriler ile şirket finansal sonuçları kapsamında yapılan geleceğe dönük yönlendirmelere odaklandı.

Bu kapsamda dün ABD'de teknoloji ve Avrupa'da bankacılık sektörü şirketlerinden gelen pozitif bilançolar pay piyasalarını desteklerken, dünya genelinde açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi performansa işaret etmesi de risk iştahını artırdı.

Açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak hizmet sektöründe büyümeye işaret etti. Ülkede fabrika siparişleri de haziranda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artarak yüksek faiz ortamında imalat sektörünün gücünü koruduğunu gösterdi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de gündemin odağında kalmaya devam ederken, dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, önden yüklemeli faiz artırma stratejisini desteklediğini, faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükselmesinden yana olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde gelecek ay 50 baz puanlık, enflasyonun hız kesmemesi durumda ise 75 baz puanlık faiz artışının uygun olabileceğini belirtirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin bankanın enflasyonu kontrol edebileceğini ancak resesyonun olası olduğunu ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Fed'in araçlarını tam olarak kullanmasının zamanı olduğunu vurgulayarak, "Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmesi oldukça mantıksız bir ihtimal." dedi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,29 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 artışla 2 ayın, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kazancıyla 3 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Dolar endeksi dünkü yatay seyrine bugün de devam ederek 106,4 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,84'ü test etmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 2,72'de dengelendi.

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, gözler bugün BoE'nin faiz kararı ve sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı değerlendirmelere çevrildi. Yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden bankanın, bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesi bekleniyor. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi durumunda banka, 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına başvurmuş olacak.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI temmuzda önceki aya göre 0,6 puan artarak 51,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Pozitif veri ve teknoloji hisselerine gelen alımlarla yükselen Avrupa borsalarında, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Avro/dolar paritesi 1,0170 seviyesinde yatay hareket ederken, BoE'nin faiz kararı öncesi sterlin/dolar paritesi 1,2155'te dengelendi.

Asya genelinde, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusu bugün Tayvan adası çevresinde askeri tatbikata başladı. Gerçek atışların da yapıldığı tatbikat, 7 Ağustos'a kadar sürecek. Konuya ilişkin gelişmeler bir müddet daha gündemde kalacak olsa da pay piyasalarının yeni güne pozitif başlaması dikkati çekiyor. Söz konusu yükselişte, Alibaba'nın bugün açıklanacak finansal sonuçları öncesi teknoloji hisselerine gelen alımlar etkili olurken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 artışla seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle 17,9418'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9460'tan işlem görüyor.

Yatırımcıların bugün BoE'nin faiz kararını takip edeceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.700 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı fabrika siparişleri

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

14.30 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları