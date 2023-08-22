Küresel Piyasalar Belirsizliklerle Karışık Seyrediyor

Küresel piyasalar, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri nedeniyle karışık bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı ihtimali tahvil piyasalarında satış baskısını derinleştirirken, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini artırabileceği beklentisi güçleniyor. Çin'deki risk algısı ve dolar/yuan paritesindeki hareketler de piyasaları etkiliyor. Borsa İstanbul ise rekor seviyelerde seyrediyor.

Küresel piyasalar, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde süregelen enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkileyeme devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Dün ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi son 12 yılın, 10 yıllık tahvil faizi de son 16 yılın zirvesini test ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 85 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı, yüzde 40 ihtimalle kasımdaki toplantıda ise 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Emtia fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 83,9 dolardan, altının onsu yüzde 0,3 artışla 1.986 dolardan ve önemli bir teknik seviyeyi yukarı yönlü kıran gümüşün onsu ise 2,4 yükselişle 23,3 dolardan alıcı buluyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,11 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret eden veriler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimalini güçlendirmeye devam ederken, Jackson Hole'den gelecek mesajların söz konusu beklentiler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya piyasalarında risk algısı güçlü kalmaya devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında yuanı desteklemeye devam ediyor.

Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirmek için yaptıkları açıklamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kalırken, ülkede artan risk algısı dolar/yuan paritesini yaklaşık son bir yılın zirvesine taşıdı. Yuandaki değer kaybını önlemek için PBoC, kamu bankaları aracılığıyla tarihindeki en güçlü müdahaleleri yapmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD tahvillerindeki satış baskısı Japonya'ya da taşınırken, yüzde 0,669 ile son 9 yılın zirvesine çıkan Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) piyasaya müdahale ihtimalini artırdı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kazancıyla günü 7.796,65 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 27,1574'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2000 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı 2. el konut satışları