Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Haberler

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan veriler sonrası enflasyon baskısının yavaşlayabileceği beklentisiyle pozitif seyrederken, bugün gözler ABD'nin istihdam raporu ve yurt içinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 128 bin artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesine olumlu katkı sunacağı beklentisiyle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Fed yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in faiz artırımlarına ara vermesinin yakın zamanda pek olası olmadığını söyledi. Brainard, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için daha yapacak çok işleri olduğunu vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti. Mester, Fed'in gelecek iki toplantısının her birinde faiz oranlarının yarım puan artırılması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu petrol üreticisi 10 ülke petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 648 bin varil artırma kararı aldı.

Buna karşın petrol fiyatları dün, söz konusu üretim artışının küresel talep karşısında yetersiz kalabileceği endişesiyle yükselerek 117 dolar seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,84, Nasdaq endeksi yüzde 2,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Avrupa'da da ABD piyasalarına paralel kapanışa yakın güçlenen alımlarla borsalar pozitif bir seyir izlerken, tahvil piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, ECB yetkililerinin bölgede rekor seviyeye çıkan enflasyonun ardından tonlarını şahinleştirdiğini ancak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasadaki fiyatlamalarda daha ağır bastığını kaydederek, üçüncü çeyrek sonunda politika faizinin yüzde 0 seviyesine çekilmesinin beklendiğini aktardı.

Öte yandan, Ukrayna Merkez Bankası, ülkedeki savaşın başlamasından bu yana politika faiz oranını ilk defa artırarak yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını duyurdu.

Rusya ise çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirirken, söz konusu adımın dünya genelinde enflasyon baskısını artırmasından endişe ediliyor.

Küresel enflasyonu olumsuz etkileyen bir diğer konu olan Ukrayna'nın tahıl ihracatını değerlendirmek üzere Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, arasında dün bir görüşme gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fomin'in Griffiths'e Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarını engellemediğini ancak Karadeniz'deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna'ya ait olduğunu aktardığı bildirildi.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

ABD pay piyasalarında dünkü alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşınırken, Çin ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 2.603,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, önceki güne kıyasla yüzde 1,28 değer kazanarak kapanış rekorunu da 2.601,56 puana taşıdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 artışla 16,4673'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,4840 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler mayısta TÜFE'nin aylık yüzde 5,49, yıllık ise yüzde 77,72 artmasını bekliyor.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da dış ticaret, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı dış ticaret verileri

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, mayıs ayı istihdam raporu

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı PMI