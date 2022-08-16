Küresel perakende pazarı 30 trilyon dolara koşuyor

Pandemide online ve e-ticaret satış kanallarını iş modellerine entegre eden perakendeciler, satışlarını küresel ölçekte artırmayı başardı. Statista'nın 2022'den 2025'e kadar dünya çapında öngörülen perakende satış büyümesine dair yaptığı araştırmaya göre, 2021'de yüzde 10'a yakın büyümeyle 23,7 trilyon dolara ulaşan küresel perakende pazarının sene sonunda 27,3 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Pandemi etkilerinin en çok hissedildiği 2020'de kan kaybeden küresel perakende pazarı, 2021'de yüzde 10'a yakın büyümeyle çabuk toparlandı. Online alışveriş ve e-ticaret faaliyetleriyle küresel çapta hızla yol alan şirketler, uluslararası ticaret anlaşmalarıyla küresel iş yapma yeteneği kazanırken işgücünü de destekledi. Dünyanın dört bir yanında bilinirlik elde eden online alışveriş platformları, farklı ülkelerde açtıkları ofislerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Yakın gelecekte Türkiye'deki operasyonuna da başlayacak olan e-ticaret ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Daiso İngiltere Şubesi Yöneticisi Yano Hırotake, "Ülkelerarası ticaret anlaşmaları aracılığıyla küresel iş yapma yeteneği elde eden şirketler, pandemide daha geniş kitlelere ulaşmanın yolunu e-ticarette buldu. E-ticaretin olağanüstü gücü karşısında şirketlerin iş yükü arttı. Online alışverişle dünyada bilinirliğini artıran şirketler, farklı ülkelerde ofisler kurup artan iş yükünü yöneterek küresel faaliyetlerini genişletmenin izini sürüyor. Uzaktan çalışma modelini benimseyen küresel bir şirket olarak, pandemide uluslararası faaliyetlerimizi hızlandırırken küresel işgücünü de destekledik. Bölgesel acente pazarlaması modelimizle çalışanlarımızın küçük yatırımlarla yüksek gelir elde etmelerine olanak sağladık" dedi.

AVRUPA'DAKİ FAALİYETLERİNİ İNGİLTERE'DEKİ OFİSTEN YÖNETECEK

Pandemi küresel perakende sektörünün faaliyetlerini kısa süreliğine geriletse de şirketlerin e-ticaret ile yaşam döngülerini sürdürebildiklerine dikkat çeken Yano Hırotake, "Çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla gıdadan giyime, elektronik eşyalardan güzellik ürünlerine kadar çok sayıda kategoride on binlerce ürünün satışını gerçekleştiren online ticaret platformu olarak, faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmanın yolunu farklı ülkelerde ofis kurmakta bulduk. Japonya merkezli online alışveriş platformu olarak benimsediğimiz daigou gibi iş modelleriyle farklı coğrafyalardaki yolculuğumuzu hızlandırdık. Daigou iş modeli ile Çinli tüketicileri erişilebilir fiyatlar üzerinden lüks markalarla tanıştırarak yeni iş modellerimiz için ilham kaynağı edindik. Ürün yelpazemizi genişletip platformumuza 10'dan fazla dil seçeneğini ekleyerek dünyanın pek çok ülkesine lüks markaları kazandırdık. Sanal para birimleriyle ticaret yapan bir şirket olarak geliştirdiğimiz acente pazarlama modeliyle e-ticaret faaliyetlerine yeni bir yaklaşım getirdik. Dünyaca ünlü lüks markaları iş ortaklarımızın arasına katarak daha geniş kitlelere ulaşmayı başardık. Elde ettiğimiz bu başarılar organizasyon yönetimimizi yeni ofislerle destekleme ihtiyacı yarattı. En güçlü pazarlarımızdan biri olan İngiltere'de yeni ofisimizi hizmete sunduk. Avrupa pazarındaki organizasyonumuzu İngiltere üzerinden yöneteceğiz. Acente pazarlaması modelimizle farklı ülkelerden bin kişilik istihdam yaratacağız" diye belirtti.

FARKLI ÜLKELERDEKİ OFİSLERLE KÜRESEL FAALİYETLERİNİ GENİŞLETECEK

Küresel salgında çeşitli dağıtım kanallarındaki yükselişin küresel perakende sektöründe yeni istihdam alanları yarattığına dikkat çeken Daiso İngiltere Şubesi Yöneticisi Yano Hırotake, "Erişilebilir fiyatlarla geniş ürün yelpazesi sunan şirketler küresel ticarette gaza basarken, işgücünü de destekledi. Dünyanın dört bir yanında yer alan 14 bin çalışanımızın yüksek gelir elde etme hedefine kılavuzluk ettik. 1995'teki kuruluşumuzdan 4 yıl sonra 113 milyon TL'yi aşan bir satış hacmi yakaladık. Kaliteli Japon güzellik ürünlerini erişilebilir fiyatlar üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaştırarak tüketicilerin alışveriş durağı haline geldik. Kategorilerimize yenilerini ekleyerek gelişmiş bir online alışveriş konsepti yarattık. İngiltere'de hizmete sunduğumuz yeni ofisimizin ardından farklı ülkelerde de ofis kurarak küresel faaliyetlerimizi genişletmeyi, daha geniş kitlelere ulaşmayı, yeni istihdam alanları yaratıp iş ortaklarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz" diye belirtti.