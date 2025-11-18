Küresel LNG İhracatı %4,8 Artarak 317,7 Milyon Tona Ulaştı

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ocak-eylül döneminde sıvılaştırma kapasitesinin artışı ve Avrupa'da artan talebin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 317,7 milyon tona yükseldi.

AA muhabirinin, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeler Örgütünün (OAPEC) "2025 2. ve 3. Çeyrekte Küresel LNG ve Hidrojen Piyasasına İlişkin Gelişmeler" raporundan derlediği verilere göre, yılın ilk 9 ayında LNG piyasasında ithalat Avrupa'da doğal gaz depolarının doldurulmasına yönelik taleple, ihracat ise ABD'deki tesislerin kapasitelerinin genişlemesi, Kanada ve Moritanya'nın piyasa girişiyle arttı.

Dokuz aylık dönemde istikrarlı şekilde büyüme gösteren küresel LNG ihracatı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1, ikinci çeyrekte yüzde 5,6, üçüncü çeyrekte yüzde 7,3 artış kaydetti.

Söz konusu artışta ABD'nin LNG ihracat kapasitesinin artışı, Kanada ve Moritanya'nın LNG piyasasına ihracat odaklı girişi ve Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi etkili oldu.

Bu çerçevede ocak-eylül döneminde küresel LNG ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 317,7 milyon tona ulaştı.

Ülke bazlı bakıldığında ABD, bu dönemde küresel ihracatın yüzde 25,3'üne denk gelen 80,3 milyon ton LNG'yi ihraç ederek en büyük ihracatçı konumuna geldi. Ülkedeki Plaquemines LNG tesisi ile Corpus Christi'nin faz üç kapasitesinin devreye girmesi ve mevcut tesislerdeki operasyonel iyileştirmeler söz konusu büyümeyi destekledi.

Katar ise ocak-eylül döneminde 62,8 milyon ton LNG ihraç ederek, küresel ihracat piyasasının yüzde 19,8'ini aldı. Katar'ı 57 milyon ton LNG ihracatıyla Avustralya izledi. Avustralya'nın ihracatı mevcut gaz sahalarındaki üretim düşüşle geçen yıla kıyasla yüzde 3,3 geriledi.

Rusya'nın LNG ihracatı ise yaptırımların etkisiyle yüzde 8,8 gerileyerek, 22,2 milyon tona düştü. Diğer LNG ihracatçısı ülkelerden Malezya 19,5 milyon, piyasaya yeni giren Kanada 1,6 milyon ton LNG ihraç etti.

LNG ithalatı Asya'da geriledi

Küresel LNG ithalatı ise 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 büyüyerek 321 milyon ton oldu. LNG ithalatı Asya'da gerilerken, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da arttı.

Bölge bazlı bakıldığında ithalat ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine göre Asya'da yüzde 3,9'luk düşüşle 201,6 milyon tona geriledi. Çin özelinde düşüşün ana nedenleri bölgede yerel üretim ve boru gazı ithalatının artması olurken, ekonomik yavaşlamaya yönelik endişeler de etkili oldu.

Bu dönemde Çin'in LNG ithalatı yüzde 16'dan fazla düşerek 49,2 milyon tona, Japonya'nın ithalatı yüzde 2,4 azalışla 47,9 milyon tona düştü. Güney Kore'nin ithalatı ise yüzde 5,2 artışla 35,2 milyon tona yükseldi.

Avrupa'da LNG ithalatı yüzde 28 arttı

Türkiye ve İngiltere'nin dahil edildiği tabloda Avrupa'nın LNG ithalatı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik artışla 94 milyon tona yükseldi.

Bölgenin ithalatının yükselmesinde ocakta Ukrayna üzerinden Rus gazının akışının durmasının ardından LNG'ye ağırlık verilmesi ve kış dönemine hazırlık olarak depolama tesislerini doldurma ihtiyacı etkili oldu.

Raporda Türkiye'nin bu dönemde LNG ithalatını yüzde 40 artırarak 7,9 milyon tona ulaştırdığı, gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirme konusunda çabalarını sürdürdüğü ve başta Sakarya Gaz Sahası olmak üzere yerli gaz üretimini artırdığı belirtildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ithalatı ise yüzde 58,4 artarak 14 milyon tona ulaştı. Bu büyümenin ana motoru, artan iç talebini karşılamak için spot piyasalardan yoğun alım yapan Mısır, Kuveyt ve Bahreyn oldu.

Amerika kıtasında ise ithalat yüzde 11,6 düşüşle 11,2 milyon tona geriledi.