Haberler

Küresel Karbon Emisyonları Rekor Seviyede Artış Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fosil yakıt kaynaklı küresel karbon emisyonlarının 2023 yılında yüzde 1,1 artarak 38,1 milyar tonla yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde, emisyonların artış sebebi ve gelecekteki etkileri değerlendirildi.

Fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel karbon emisyonlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,1 artarak 38,1 milyar tonla yeni bir rekor seviyeye ulaşacağı hesaplanıyor.

Brezilya'nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, Exeter Üniversitesi, Doğu Anglia Üniversitesi, CICERO Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Alfred-Wegener Enstitüsü'nün de aralarında bulunduğu 90'dan fazla kurumdan 130'u aşkın uluslararası bilim insanının oluşturduğu Küresel Karbon Bütçesi Ekibi tarafından hazırlanan güncel karbon emisyonu verileri, düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Küresel Karbon Bütçesi 2025 raporuna göre, birçok ülkede enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasında ilerleme kaydedilse de bu gelişme, küresel enerji talebindeki artışı dengelemeye yetmiyor.

Buna göre, fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel karbon emisyonlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,1 artarak 38,1 milyar tonla yeni bir rekor seviyeye ulaşacağı hesaplanıyor. Bu artışın, kömürde yüzde 0,8, petrolde yüzde 1, doğal gazda yüzde 1,3 olmak üzere tüm yakıt türlerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.

Uluslararası havacılıktan kaynaklanan emisyonların da yüzde 6,8 artarak Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor. Uluslararası deniz taşımacılığındaki emisyonların ise sabit kalacağı değerlendiriliyor.

Ülke bazında ise emisyonların bu yıl Çin'de yüzde 0,4, Hindistan'da yüzde 1,4, ABD'de yüzde 1,9, Avrupa Birliği'nde yüzde 0,4 artacağı hesaplanırken Japonya'da ise son yıllardaki eğilimle uyumlu şekilde yüzde 2,2 azalması bekleniyor. Geriye kalan ülkelerde ise toplam yüzde 1,1 artış öngörülüyor.

Arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanan emisyonlarda gerileme

Öte yandan, bu yıl ormansızlaşma gibi arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanan emisyonların gerilemesiyle toplam emisyonların geçen yıla kıyasla biraz miktar düşük olması bekleniyor.

Fosil yakıtlar ve arazi kullanım değişikliği de dahil olmak üzere toplam emisyonların bu yıl 42,2 milyar ton olacağı öngörülüyor.

Ayrıca, toplam emisyonların son on yılda ortalama yüzde 0,3 artarak önceki on yıla göre yavaş bir büyüme gösterdiğine dikkat çekiliyor. Emisyonlar önceki 10 yılda ortalama yüzde 1,9 artış göstermişti.

1,5 derece hedefinde karbon bütçesi "neredeyse tamamen tükenmiş" durumda

Rapora göre, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için kalan karbon bütçesi "neredeyse tamamen tükenmiş" durumda. 1,5 derece hedefi için geriye yalnızca 170 milyar ton karbondioksit salım hakkı kaldı ve mevcut emisyon hızıyla bu bütçe yaklaşık dört yıl içinde tükenecek.

Bu yıl iklim değişikliğinin kara ve okyanus karbon yutakları üzerindeki etkisini de inceleyen rapora göre, 1960'tan bu yana atmosferdeki karbondioksit yoğunluğundaki artışın yüzde 8'i iklim değişikliğinin kara ve okyanus yutaklarına olumsuz etkisinden kaynaklanıyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
İsmi bahis soruşturmasında geçen iki futbolcu, TFF'ye tazminat davası açıyor

İsmi bahisle anılan iki yıldız futbolcudan TFF'ye tazminat davası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.