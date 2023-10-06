Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre, küresel imalat faaliyetleri Eylül ayında üçüncü ay art arda artış gösterdi ancak hala daralma bölgesinde kaldı. Endekse göre küresel ekonomik toparlanmanın zayıf olduğu belirtilirken, daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel İmalat Faaliyetleri Üç Aydır Artıyor Ancak Daralma Bölgesinde Kalıyor

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, Eylül ayı itibarıyla küresel imalat faaliyetlerinin art arda üç aydır arttığını, ancak daralma bölgesinde kaldığını bildirdi.

Federasyonun verdiği bilgilere göre küresel imalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 48,7 olarak hesaplandı. Rakam, bir önceki ay 48,3 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, altındaki rakamlar ise daralmaya işaret ediyor.

Endekse göre küresel ekonomik toparlanmanın halen zayıf olduğunu kaydeden federasyon, toparlanmayı canlandırmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Verilere göre imalat satın alma yöneticileri endeksi Asya'da üst üste üç ay artarak Eylül ayında 50,8'e çıkarken Amerika kıtası, Afrika ve Avrupa'da 50'nin altında kaldı.