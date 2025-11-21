Haberler

Küresel Ham Çelik Üretiminde Düşüş: Ekim Ayı Verileri Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Çelik Birliği'nin raporuna göre, ekim ayında küresel ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi. Çin'deki üretim, yüzde 12,1 düşerek en büyük azalışı yaşadı. Türkiye ise yüzde 3,1 artışla dikkat çekti.

Küresel ham çelik üretimi, ekim ayında Çin'deki üretimin yüzde 12'nin üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekimde 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi.

Geçen ay dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi, yüzde 12,1 azalarak 72 milyon tona düştü.

Ekimde Japonya'nın üretimi yüzde 1 azalarak 6,9 milyon tona inerken, ABD'nin üretimi yüzde 9,4 yükselişle 7 milyon tona çıktı.

Almanya'nın üretimi yüzde 3 düşüşle 3,1 milyon tona düştüğü ekim ayında, Güney Kore'nin üretimi de yüzde 5,8 azalarak 5,1 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 2,7 azalarak 3 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 12 artarak 3,3 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyar 517 milyon tona geriledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Savaş uçağı gösteri sırasında yere çakıldı! İşte o anlar
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
Siber tehlikeye karşı yasak: Avustralya 16 yaş altı hesapları engelliyor

Sosyal medyaya yasak: 10 Aralık'ta başlıyor!
Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı

Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı
Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, 'Öpüşme kabini' detayı bomba

Türkiye'nin öğrenci şehrini karıştıran parti! "Kabin" detayı bomba
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.