Küresel Ham Çelik Üretimi Eylülde Azaldı, Türkiye Üretimi Artış Gösterdi

Güncelleme:
Dünya Çelik Birliği'nin verilerine göre eylül ayında küresel ham çelik üretimi, Çin'deki düşüşle birlikte yüzde 1,6 azalarak 141,8 milyon ton oldu. Türkiye'nin üretimi ise yüzde 3,3 artış göstererek 3,2 milyon tona yükseldi.

Küresel ham çelik üretimi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 4,6 düşmesiyle yüzde 1,6 azalarak 141,8 milyon ton oldu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 gerileyerek 141,8 milyon tona indi.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 4,6 azalışla 73,5 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 3,7 düşerek 6,4 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretimi ABD'de yüzde 6,7 artışla 6,9 milyon tona, Hindistan'da yüzde 13,2 yükselişle 13,6 milyon tona çıktı.

Eylülde Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 3,2 azalarak 2,8 milyon tona inerken, Rusya'da üretimin yüzde 3,8 düşerek 5,2 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Almanya'nın üretimi yüzde 0,6 düşerek 3 milyon tona inerken, İran'ın çelik üretiminin yüzde 6 artışla 2,3 milyona yükseldiği hesaplandı.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ham çelik üretiminin yüzde 0,6 artarak 28,1 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

Küresel ham çelik üretimi, böylece bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 düşerek 1 milyar 373,8 milyon tona geriledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
