Küresel Güney, elektrikli araçlara geçişle tasarruf sağlayabilir

Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki gelişmekte olan ülkeleri kapsayan Küresel Güney'in, kullanılmış içten yanmalı motorlu araç 'çöplüğüne' dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğu ve bu riski önlemek için elektrikli araçlara geçişi hızlandıracak politikalarla her yıl 100 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği belirlendi.

Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki gelişmekte olan ülkeleri kapsayan Küresel Güney'in, kullanılmış içten yanmalı motorlu araç "çöplüğüne" dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğu ve bu riski önlemek için elektrikli araçlara geçişi hızlandıracak politikalarla her yıl 100 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği belirlendi.

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker tarafından yapılan "Değişime Yön Vermek" başlıklı araştırmaya göre, Küresel Güney hükümetleri elektrikli araç devriminin faydalarından yararlanmaya yönelik politikalar benimsemediği taktirde, fosil yakıt ithalatına bağımlı kalmaya devam edecek.

Sadece Afrika'daki ülkeler, kıtanın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,5'ine denk gelen yıllık 80 milyar dolarlık akaryakıt ithal ediyor.

Fosil yakıt ithalat bağımlılığının sürmesiyle Küresel Güney ülkelerinin kullanılmış içten yanmalı motorlu araç "çöplüğüne" dönüşme riski bulunurken, ülkeler elektrikli araçlara geçişi destekleyen politikalarla bu bağımlılığı kırabilir.

Bu geçiş Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki ülkelere yılda 100 milyar doların üzerinde yakıt ithalatı tasarrufu sağlarken, ticaret açıklarını azaltma, açık deniz rafinajına bağımlılıklarını sona erdirme ve geleceğin endüstrilerinde yeni iş imkanları yaratma fırsatları da oluşturabilir.

Carbon Tracker Kıdemli Otomotiv Analisti ve raporun yazarı Ben Scott, Küresel Güney'in içten yanmalı motorlu araçlara ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı nedeniyle ekonomik olarak geride kaldığını belirterek, "Bu ülkeler, elektrikli araçlara geçişi teşvik ederek kendi ekonomilerini güçlendirebilir ve daha hızlı elektrifikasyon, akıllı şebeke ve yenilenebilir enerji üretiminin ve kullanımının artmasını sağlayan olumlu bir döngüyü başlatabilirler. Tüm bu değişiklikler yabancı ülkelere olan bağımlılığı azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

Küresel Kuzey'in ise içten yanmalı motorlu araç satışlarını aşamalı olarak durdurduğunu kaydeden Scott, "Bazı otomobil üreticileri bu eski modelleri satmak için Küresel Güney'e yönelebilir ve bölgeyi fosil yakıt bağımlılığına kilitleyebilir. Şimdi Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki ülkelerin statükoyu korumak isteyen şirketlere can simidi atma zamanı değil." uyarısında bulundu.