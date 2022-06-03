Küresel gıda fiyatları mayıs ayında düştü - Haberler

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının buğday ve kümes hayvanlarındaki artışa karşın mayıs ayında ılımlı bir düşüş kaydettiğini bildirdi.

FAO açıklamasına göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 157,4 puana geriledi. Nisan ayında da gerileyen gıda fiyatları böylece düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Yaygın olarak işlem gören gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen endeks, Mayıs 2021 dönemine göre ise yüzde 22,8 artış kaydetti.

Buğday ağırlığının öne çıktığı FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, yıllık bazda ise yüzde 56,2 yükseldi. Nisan ayında da yüzde 5,6 artan uluslararası buğday fiyatları ortalama olarak 2008'de ulaşılan rekor seviyenin yüzde 11 altında bulunuyor.

Buğday fiyatları, Hindistan'daki ihracat yasağı ve Ukrayna gibi önde gelen ihracatçı ülkelerde savaştan dolayı meydana gelen koşullardan dolayı yükseliş kaydetti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise nisan ayına göre yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Bitkisel Yağ Endeksi, palmiye, ayçiçeği, soya ve kolza yağı fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Fiyatlardaki düşüşler, Endonezya'nın palmiye yağına yönelik kısa süreli ihracat yasağının kaldırması ve son aylarda artan maliyetler karşısında soya ve kolza yağına yönelik yavaşlayan küresel ithalat talebindeki düşüşten kaynaklandı.

FAO Başekonomisti Máximo Torero Cullen, "İhracat kısıtlamaları piyasa belirsizliği yaratıyor ve fiyatların yükselmesine ve fiyat oynaklığının artmasına neden olabiliyor, yağlı tohum fiyatlarındaki düşüş, bu yasakların kaldırılmasının ve ihracatın sorunsuz bir şekilde akışının sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

-Süt ve şeker ürünlerinin fiyatlarında düşüşler görülürken, et fiyatları rekor kırdı

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Çin'de devam eden Kovid-19'a ilişkin belirsizliklerle süt tozu fiyatlarındaki düşüşle birlikte yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Küresel ithalat talebindeki azalışa karşın Kuzey yarımküredeki güçlü perakende satışlar ve restoranların yüksek talebi peynir fiyatlarının düşmesini engelledi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan'daki mahsulün küresel bulunabilirlik beklentilerini artırmasıyla nisan ayına göre yüzde 1,1 geriledi. Brezilya realinin dolar karşısında zayıflaması ve düşük etanol fiyatları da dünya şeker fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

FAO Et Fiyat Endeksi ise yüzde 0,6 artarak 122,0 puana yükseldi ve yeni bir rekor kırdı.

Fiyatlardaki yükseliş, Ukrayna'da devam eden tedarik zinciri kesintileri ile Avrupa ve Orta Doğu'daki talep artışının ortasında son zamanlarda görülen kuş gribi vakalarıyla birlikte uluslararası kanatlı eti fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandı.