Küresel Finans Kuruluşları, Çin'in Büyüme Tahminlerini Yükseltti

JP Morgan, Citigroup ve UBS gibi küresel finans kuruluşları, üçüncü çeyrekte beklenenden hızlı büyüme gösteren Çin'e yönelik 2023 büyüme tahminlerini yükseltti.

NEW YORK, 19 Ekim (Xinhua) -- JP Morgan, Citigroup ve UBS gibi küresel finans kuruluşları Çarşamba günü, üçüncü çeyrekte beklenenden hızlı büyüme gösteren Çin'e yönelik 2023 büyüme tahminlerini yükseltti.

Reuters tarafından yayımlanan habere göre Citigroup, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2023'te yüzde 5,3 büyümesini bekliyor. Şirketin daha önceki tahmini yüzde 5 idi.

JP Morgan, Çin ekonomisine yönelik bu yılki büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,2'ye yükseltirken, büyüme tahminini yüzde 4,9 dan yüzde 4,8'e güncelleyen Morgan Stanley ise son olarak tahminini yüzde 5,1'e çıkardı.

İsviçreli bankacılık devi UBS ise tahminini 0,4 yüzde puan artırarak yüzde 5,2'ye yükseltti.

Japonya merkezli finansal hizmetler grubu Nomura, Çarşamba günü yayımladığı bir bildiride, Çin'in 2023 yıllık büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e çıkardığını duyurdu.

Goldman Sachs'ın tahminini yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e hafif şekilde düşürdüğünü belirten Reuters, yine de bu oranın Çin'in resmi büyüme hedefinin üzerinde kaldığını kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si 2023'ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdü.

Ülkenin GSYİH'si üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüyerek analistlerin yüzde 4,4'lük artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

JP Morgan ekonomisti Haibin Zhu, Reuters'a verdiği demeçte, "Tıpkı Ağustos'ta olduğu gibi, Eylül'deki aylık faaliyet de beklenenden güçlü geldi. Bu, cesaret verici bir gelişme" dedi.

JP Morgan, Çin'in ekonomik ivmesinin önümüzde aylarda da sürmesini bekliyor.