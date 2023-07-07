Küresel Denizcilik Sektörü, 2050 Yılında Net Sıfır Emisyona Ulaşma Taahhüdünde Anlaştı

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 1.800 delegenin katıldığı toplantılar sonucunda denizcilik sektörü, 2030'a kadar emisyonları yüzde 30, 2040'a kadar ise yüzde 70 ila 80 oranında düşürme hedefine ulaşmayı kabul etti. Ayrıca, net sıfır emisyon hedefi için 2050 yılı yakınlarında anlaşmaya varıldı.

Küresel denizcilik sektörü, "2050 yılı civarında" net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünde anlaştı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 1.800 delegenin katıldığı ve 3-7 Temmuz'da Londra'da yapılan toplantılar sonrasında IMO Sera Gazı Emisyonlarını Düşürme Stratejisi, revize edilerek kabul edildi.

Strateji kapsamında, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu denizcilik sektörü, uluslararası denizcilikten kaynaklanan toplam yıllık emisyonlarını 2030'a kadar 2008 seviyesine göre yüzde 30, 2040'a kadar ise yüzde 70 ila 80 arasında düşürme hedefinde fikir birliğine vardı.

Sektör, net sıfır emisyon hedefi için ise net bir tarih belirlemedi ancak "2050 yılı yakınlarında" bu hedefi başarma taahhüdünde anlaştı.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, konuya ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmaya varılan stratejinin IMO için önemli bir an olduğunu ve denizcilik sektörünün karbonsuzlaşmasında yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Sektör kaynaklı emisyonların düşürülmesi için gerekli çalışmaların giderek yoğunlaşması gerektiğini aktaran Lim, "Şu anda bu anlaştığımız stratejiyle yönümüzü netleştirdik, ortak bir vizyon oluşturduk ve dünyanın bizden beklediği hedeflere ulaşma konusunda iddialı hedefler belirledik. Bu süreçte gelişmekte olan ülkelere daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dönüşümde kimse geride kalmamalı." ifadelerini kullandı.

IMO'nun 175 üye ülkesi bulunuyor.